יום הפריימריז הסוער בליכוד הגיע לסיומו, וממלא מקום מנכ"ל המפלגה, דוד שרן, מסכם בראיון ל'כיכר השבת' את התוצאות, הטענות לאי-סדרים והתופעות השנויות במחלוקת שנרשמו בקלפיות.

כשנשאל על אחוזי ההצבעה שנראו במבט ראשון נמוכים יחסית, ממהר שרן לתקן בנחישות: "אכזבה גדולה שאתה אומר 53 אחוזים כשזה קצת יותר – 53.58%. עבדנו קשה על כל עשירית, אז צריך לדייק. זה הישג מדהים. עשרות אלפי חברי ליכוד יצאו מכל הארץ ומעלה מ-100 אתרי הצבעה כדי לקבוע איזו רשימה תרכיב את הממשלה הציונית הרחבה".

בתגובה לנתונים שהציגו אחוזי הצבעה גבוהים יותר במפלגת 'הדמוקרטים', שלף שרן את מכשיר הנייד שלו מול המצלמה והסביר את ההבדל: "הם הצביעו דרך הטלפון. כל הכבוד להם, אכן אחוזי הצבעה מאוד גבוהים בלי לצאת מהבית. אצלנו חוקת הליכוד אוסרת על זה, ועד שלא ישנו אותה – זה המצב".

תופעת "המתפקדים החרדים" וההתערבות של נתניהו

במהלך הראיון עלה נושא רגיש במגזר החרדי – מתפקדים חרדים הרשומים כחברי ליכוד, אך בפועל מצביעים בבחירות הכלליות למפלגות חרדיות ונראו בקלפיות כשהם מקדמים מועמדים ספציפיים.

שרן לא התבלבל והגיב בתקיפות: "זו תופעה חמורה ופסולה. מתפקד ליכוד אמור להצביע מחל בקלפי. אם הם לא עושים את זה – זו תופעה חמורה. מי שנודע שהוא עושה ככה, הוא גם לא יהיה חבר ליכוד יותר".

בנוגע לטענות כי ראש הממשלה התערב לטובת מועמדים מסוימים, הבהיר שרן כי לא מדובר בשמועות אלא בעובדות גלויות, אך סייג את היקפן: "זו עובדה שבמחוזות, כשיש מועמדים שהוא מכיר, הוא תמך בהם. ברשימה הארצית הוא אמר פעם אחר פעם שהוא לא מתערב – וזה מה שהיה".

אי-סדרים בקלפיות ומתי יהיו תוצאות?

למול הטענות של חברי הכנסת עמית הלוי ומאי גולן על אי-סדרים בקלפי בירוחם, הבהיר שרן כי הליכי הבדיקה מוקפדים: "יש פה חברה אמינה שבודקת ומבצעת את הכל. למי שיש טענות – יש לנו בית דין מאוד פעיל, לפעמים אובר-פעיל, והוא יבדוק את הכל".

ולסיום, כשנשאל מתי צפויות התוצאות הסופיות, חתם שרן בחיוך ובאזהרה לכתב: "אתה לא תישן הרבה שעות, תחכה".