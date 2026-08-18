בנט ואיזנקוט ( צילום: דוברות )

סקר מנדטים חדש של מכון 'מדגם' בראשות מנו גבע שפורסם אמש (שני) בחדשות 12 מציג תמונה מעניינת במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מתחזקת במנדט נוסף ומגיעה ל-24 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו נחלשת ויורדת ל-22 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מצליחה לשנות את המגמה לראשונה ומתחזקת במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, כשהיא זוכה ל-15 מנדטים. זאת לאחר סדרת סקרים שבהם המפלגה איבדה מנדטים באופן עקבי מידי שבוע. המפלגות החרדיות: יהדות התורה יציבה, ש"ס ב-7 בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה שומרת על יציבות עם 8 מנדטים, בעוד ש"ס בראשות אריה דרעי נותרת עם 7 מנדטים בלבד - נתון המהווה ירידה משמעותית לעומת כוחה הנוכחי בכנסת. דרמה בפריימריז: גמליאל צנחה ל-35, עטיה במקום 25 קובי ישראל | 20:31 מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מתחזקת ועולה ל-11 מנדטים, וכך גם 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן שמקבלת 10 מנדטים. מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מתחזקת ל-8 מנדטים, בעוד 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' שומרת על 5 מנדטים.

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המפלגות הערביות ומתחת לאחוז החסימה

במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי ורע"ם בראשות מנסור עבאס זוכות כל אחת ל-5 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגת 'בית ציוני' של חילי טרופר ויועז הנדל, בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה, מפלגת ימין בראשות גלעד ארדן וכחול לבן של בני גנץ.

תרחיש עופר וינטר: מפיל את סמוטריץ'

בסקר נשאלו המשתתפים על תרחיש שבו תא"ל במיל' עופר וינטר מצטרף למערכת הפוליטית ועומד בראש מפלגה. בתרחיש שבו הוא מתמודד, מפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה, והיא מפילה את הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה.

בנוסף, מפלגה בראשות וינטר שלא עוברת את אחוז החסימה מגדילה את האופוזיציה ל-63 ללא המפלגות הערביות ומקטינה את הקואליציה ל-47 מנדטים.