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"סוס מנצח לא מחליפים"

"לא מכניס אצבע בעין" | בן גביר מסרב לצרף את המפלגות החרדיות החדשות

השר לביטחון לאומי מבהיר כי לא יצרף לעוצמה יהודית את מפלגת 'אחי' או 'הציבור החרדי' • "ארבע שנים רצנו לבד והתוצאות טובות" | פונה למאוכזבי המפלגות החרדיות: "מי שלא מצביע לחרדים – שיבוא אליי" (פוליטי)

8תגובות
בן גביר: לא מתכוון לצרף ל'עוצמה' את המפלגות החרדיות החדשות
בן גביר: לא מתכוון לצרף ל'עוצמה' את המפלגות החרדיות החדשות

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, , הבהיר בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי אינו מתכוון לצרף לרשימתו את המפלגות החרדיות החדשות שהוקמו לאחרונה.

בן גביר התייחס במפורש למפלגת "אחי" של הרב אברג'ל ולמפלגה "הציבור החרדי" של לייטנר מבית שמש, וציין כי עוצמה יהודית תמשיך לרוץ בנפרד.

"ישי, כרגע – ולא רק כרגע, אני גם רואה את זה כל הזמן – ארבע שנים עוצמה יהודית רצה לבד והתוצאות טובות והתוצאות יפות, ואני חושב שסוס מנצח לא מחליפים", הסביר בן גביר את עמדתו. "אני מכבד את כולם, באמת מכבד את כולם, אבל בסופו של דבר עוצמה יהודית זה מותג. עוצמה יהודית זה משהו שפונה לכלל ישראל, אנשים מרגישים כמה אכפת לי".

"לא מכניס אצבע בעין למפלגות החרדיות"

בן גביר הקפיד להדגיש כי אינו מבקש לפגוע במפלגות החרדיות הוותיקות, תוך שהוא מציג גישה מאוזנת כלפי הציבור החרדי. "בוודאי שאני לא רוצה להכניס אצבע בעין למפלגות החרדיות, שיהיה כאן ברור! אני כן אומר בצורה מפורשת: מי שלא מצביע למפלגות החרדיות – צריך להצביע לי", הבהיר השר.

לדבריו, קיימת כיום אכזבה מסוימת בקרב חלקים מהציבור החרדי מהמפלגות המסורתיות. "יש היום איזושהי אכזבה בכל מיני מקומות בציבור החרדי. שלא יצביעו למפלגות חרדיות – שיבואו אליי, שלא ילכו ויתבזבזו קולות", אמר בן גביר, תוך שהוא מציע את עוצמה יהודית כאלטרנטיבה למאוכזבים.

ומצד שני", הדגיש בן גביר: "מי שמצביע למפלגות החרדיות – שיצביע למפלגות החרדיות. יש לפעמים מחלוקות, גם עם אריה, בטח עם גפני, גם עם כל מיני. אבל בסופו של דבר, מי שמצביע למפלגות החרדיות שיצביע להם, מי שלא – שיבוא לעוצמה יהודית", סיכם.
איתמר בן גבירבחירות 2026

8 תגובות

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5
תתחילו לשווק את האנשים שלנו לא לסייע לגנוב קולות מהמגזר שלנו לטובת אחרים . מספיק כותרת.לא מעניין לקרא את כל הדיבורים עם אנשים נגדינו.
ירוחם
4
חצוף!משטרת בן גביר היא זאת שמבצעת את מעצרי תלמידי הישיבות בגיבוי מלא של הבוס ,ועכשיו בחוצפתו הוא קורא לחרדים להצביע לו. גם חצופים צריכים לדעת שיש גבול לחוצפה.
יהודיה
כן אני יצביע לו כי נמאס כבר מהנציגים שלנו
יוסי
3
חבל .. אז הפעם ייבחר בן גביר !! לעומת ש"ס בן גביר הוא הרע במיעוטו
שסניק מאוכזב

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