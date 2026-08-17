השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, הבהיר בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי אינו מתכוון לצרף לרשימתו את המפלגות החרדיות החדשות שהוקמו לאחרונה.

בן גביר התייחס במפורש למפלגת "אחי" של הרב אברג'ל ולמפלגה "הציבור החרדי" של לייטנר מבית שמש, וציין כי עוצמה יהודית תמשיך לרוץ בנפרד.

"ישי, כרגע – ולא רק כרגע, אני גם רואה את זה כל הזמן – ארבע שנים עוצמה יהודית רצה לבד והתוצאות טובות והתוצאות יפות, ואני חושב שסוס מנצח לא מחליפים", הסביר בן גביר את עמדתו. "אני מכבד את כולם, באמת מכבד את כולם, אבל בסופו של דבר עוצמה יהודית זה מותג. עוצמה יהודית זה משהו שפונה לכלל ישראל, אנשים מרגישים כמה אכפת לי".

"לא מכניס אצבע בעין למפלגות החרדיות"

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בן גביר הקפיד להדגיש כי אינו מבקש לפגוע במפלגות החרדיות הוותיקות, תוך שהוא מציג גישה מאוזנת כלפי הציבור החרדי. "בוודאי שאני לא רוצה להכניס אצבע בעין למפלגות החרדיות, שיהיה כאן ברור! אני כן אומר בצורה מפורשת: מי שלא מצביע למפלגות החרדיות – צריך להצביע לי", הבהיר השר.

לדבריו, קיימת כיום אכזבה מסוימת בקרב חלקים מהציבור החרדי מהמפלגות המסורתיות. "יש היום איזושהי אכזבה בכל מיני מקומות בציבור החרדי. שלא יצביעו למפלגות חרדיות – שיבואו אליי, שלא ילכו ויתבזבזו קולות", אמר בן גביר, תוך שהוא מציע את עוצמה יהודית כאלטרנטיבה למאוכזבים.

ומצד שני", הדגיש בן גביר: "מי שמצביע למפלגות החרדיות – שיצביע למפלגות החרדיות. יש לפעמים מחלוקות, גם עם אריה, בטח עם גפני, גם עם כל מיני. אבל בסופו של דבר, מי שמצביע למפלגות החרדיות שיצביע להם, מי שלא – שיבוא לעוצמה יהודית", סיכם.