"אומרת בפה מלא": טלי גוטליב חושפת לאיזה תפקיד בכיר היא חותרת

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד בחרה הבוקר (שני) להבהיר באופן פומבי את שאיפותיה הפוליטיות לעתיד, כאשר במהלך ריאיון שהעניקה לאבי רצון ברדיו 'גלי ישראל' סימנה באופן חד משמעי את היעד הבא שלה במערכת הפוליטית.

"שום דבר לא ביד שלי ושום דבר לא בכיס שלי", אמרה גוטליב, "אני לא יושבת על הכיסא הפרטי שלי ואני לא מכתיבה את תפקידי הפוליטי." עם זאת, מיד לאחר מכן עברה חברת הכנסת להצהרה ברורה על כוונותיה העתידיות.

בהמשך הריאיון, גוטליב תקפה את טיעוני בית המשפט העליון בנוגע לרצון הבוחר, והסבירה כי היא בוחרת להצהיר על כוונותיה מראש כחלק ממהלך מתוכנן מול מערכת המשפט. "כשם שבג"ץ אמר לא פעם ולא פעמיים שהבוחרים לא באמת רצו שיקרה כך או אחרת, אני אומרת בפה מלא: אני מתכוונת להיות שרת המשפטים", הצהירה.

לדבריה, הצהרה זו מגיעה במטרה לבסס לגיטימציה ציבורית רחבה לקראת הבאות, תוך פנייה ישירה לציבור מצביעיה. "אני מצפה לאמון הבוחרים בעניין הזה כדי שבג"ץ לא יגיד אף פעם שלא אמרתי בקמפיין שלי שזה מה שאני מבקשת לקבל, אמון מהבוחרים", הבהירה.

"למרות חורשי רעתי"

את דבריה חתמה חברת הכנסת באמירה נחרצת לגבי התמיכה שהיא מצפה לקבל בקלפי, תוך התייחסות למתנגדיה. "וכשאלפים בעזרת השם יתנו בי אמון, למרות כל חורשי רעתי מבפנים ומבחוץ – אני אוכל לומר: זה מה שהציבור רוצה!", סיכמה גוטליב.

הצהרה זו מגיעה בעיצומו של מאבק פנימי בליכוד, כאשר היום מתקיימים הפריימריז במפלגה. על פי סקרים פנימיים שהוצגו לראש הממשלה, גוטליב צפויה להתברג בעשירייה השנייה של הרשימה, אך קיים חשש בצמרת המפלגה שמיקומה עלול לעלות למפלגה באובדן של שניים עד שלושה מנדטים בבחירות הכלליות.