ארגון הטרור החות'י בתימן פרסם הלילה (בין שבת לראשון) סרטון תעמולה מאיים חדש תחת הכותרת "אנחנו מוכנים לכל האפשרויות", המציג כוחות קרקעיים באימונים מתקדמים לצד מערך מנהרות נרחב. הסרטון, שמהווה חלק ממסע ההפחדה המתמשך של הארגון, כולל תיעוד של מנהרות המותאמות אף לתנועת כלי רכב.

ברקע הסרטון נשמע קולו של עבד אל-מאלכ אל-חות'י, מנהיג ארגון הטרור, בנאום נגד מה שהוא מכנה "המצור האמריקאי-סעודי על תימן".

הסרטון נפתח בפסוק קוראני המעודד למערכה: "צאו למערכה, קלים וכבדים, והיאבקו ברכושכם ובנפשותיכם בדרך אללה; זאת טובה יותר עבורכם, אם אתם יודעים".

הסרטון המאיים החדש מגיע על רקע אזהרת ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, בתחילת החודש שהתריע בדיונים סגורים על תרחיש חמור במיוחד: מתקפה אפשרית על העיר אילת שעלולה להיות "7 באוקטובר הבא".

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כמו כן, לפני כשלושה שבועות דווח כי כלי השיט שחצה את הגבול הימי ממזרח וגרם לכוחות חיל הים לפתוח באש, היה ככל הנראה כלי שיט בלתי מאויש (כשב"ם) שנשלח מירדן.

אירוע הביטחוני התרחש כאשר אופנוע ים זוהה כשהוא מנסה לחדור לשטח ישראל. מפקדת ספינה זיהתה את כלי השיט, פגעה בו ואילצה אותו להימלט בחזרה לחוף הירדני.

בזמן האירוע נמסר מירדן כי אדם שרכב על הכלי נפצע מהירי, אך בבדיקת מערכת הביטחון לא נמצאו סימנים לכך שהיה עליו אדם כלשהו. לפי הממצאים, הכלי נועד ככל הנראה לאיסוף מודיעין או לנשיאת חומר נפץ, ולאחר הירי ייתכן שנסחף או הגיע לחופי ירדן.

במערכת הביטחון בוחנים כעת אפשרות שמדובר ב"בדיקת ערנות" שביצעו גורמים עוינים, בהם ייתכן גם החות'ים, במטרה לבחון את תגובת ישראל לקראת ניסיון פיגוע עתידי באזור אילת.

יצוין כי פרסום הסרטון מגיע בעת שהחות'ים מנצלים את התקופה האחרונה לשיפור יכולות הטילים שלהם. על פי הדיווחים, הארגון מבצע בתקופה האחרונה ניסויים בטילים במטרה לשפר הן את הטווחים והן את הדיוק של הטילים.

כזכור, במהלך השנתיים וחצי האחרונות שיגרו החות'ים טילים רבים לישראל, כאשר חלקם התפרקו בדרך.

למרות ההצהרות והאיומים, ועל אף היותם פרוקסי של איראן, מאז תחילת המלחמה ביצעו החות'ים ירי מועט יחסית לעבר ישראל. רק כשישה טילים וחמישה כטב"מים שוגרו לעבר ישראל מאז חידשו החות'ים את הירי ב-28 במרץ. הארגון נמנע מירי לעבר ישראל מאז נחתם הסכם הפסקת האש בעזה באוקטובר 2025.