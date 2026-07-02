סערת ה"בוקר טוב" בעזה: החייל שהעלה סטטוס והסתבך בגדול

סערה ציבורית וצבאית נרחבת התעוררה בימים האחרונים, בעקבות תמונה שהופצה באופן נרחב ברשתות החברתיות, ובייחוד בחשבונות ערביים, שבה נראה עצור פלסטיני מרצועת עזה כשהוא קשור בצורה מחפירה וחריגה למשטח עץ באמצעות חבלים, כאשר עיניו מכוסות וידיו קשורות באזיקונים.

התמונה, שצולמה בתוך מתחם צבאי שבו פועלים כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה, הועלתה במקור ככל הנראה לחשבון הפרטי של אחד החיילים כסטטוס, לצד הכיתוב האדיש "בוקר טוב", ומשם התגלגלה במהירות והפכה לוויראלית, תוך שהיא מחוללת הדים תקשורתיים רבים ונזק תדמיתי משמעותי.

הפרשה קיבלה תפנית מביכה עוד יותר עבור המערכת הצבאית בשל שרשרת הדיווחים וההכחשות שליוו אותה בימים האחרונים. בתחילה, עם פניית כלי התקשורת לקבלת תגובה, בצה"ל הכחישו באופן גורף את הקשר של האירוע לגדוד "נצח יהודה" וטענו בתוקף כי מדובר בתיעוד שמקורו אינו ידוע ושאינו קשור לפעילות הגדוד ברצועה.

רק אתמול עוד מסרו בדובר צה"ל כי בוצעה בדיקה מקיפה שטרם איתרה את מקור המעשה, אך הדגישו כי התיעוד אינו עומד בקנה אחד עם ערכי ופקודות הצבא. אלא שלאחר לחץ תקשורתי ובדיקה מעמיקה ויסודית יותר שנערכה היום (חמישי), נאלץ הצבא להודות כי האירוע אכן התרחש בתוך גזרת הפעילות של צוות הקרב הגדודי המורכב מחיילי היחידה.

מעבר לעצם הצילום הפסול והפצתו ברשתות, מהתחקיר הראשוני עולה לפי הדיווח חשד חמור להתנהלות לקויה מצד הפיקוד המקומי בשטח. מתברר כי מפקד הכוח הישיר של החיילים המעורבים ידע על המתרחש, אך בחר שלא לדווח על האירוע החריג לשרשרת הפיקוד הגבוהה יותר, ובכך לכאורה ניסה להסתיר את הסיפור ולמנוע את חשיפתו.

בעקבות הממצאים החדשים הללו, הודיע מדובר צה"ל באופן רשמי כי כעת מתקיים בנושא תחקיר פיקודי נוקב, וכי כלל המעורבים באירוע – הן החיילים שקשרו ותיעדו והן המפקדים שהעלימו עין או שיקרו – יטופלו בחומרה ובהתאם לממצאים שיעלו.

מדובר צה״ל נמסר בתגובה: ״לאחר בדיקה מעמיקה שבוצעה, אותר האירוע המדובר.מתקיים בנושא תחקיר פיקודי והמעורבים יטופלו בהתאם לממצאים שיעלו״.