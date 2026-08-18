8 תקיפות אוויריות: מסר מהדהד של ירושלים לאנקרה

שיגור טורפדו מצוללת טורקית - צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה @tcsavunma 10 10 0:00 / 0:58 שיגור טורפדו מצוללת טורקית | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה @tcsavunma

בשעה שלוש לפנות בוקר של יום שלישי, 18 באוגוסט 2026, התעוררו תושבי האזור הכפרי במזרח אידליב לרעמים מוכרים. ארבעה עד שמונה יעפי תקיפה פגעו במסלול ההמראה ובמבני אחסון בשדה התעופה הצבאי אבו אל-דוהור. הנזק היה חומרי בלבד, אף אדם לא נפגע – אך ההד היה גדול בהרבה מגודל המכתשים במסלול.

הטלוויזיה הממלכתית הסורית האשימה מיד את "מטוסי הכיבוש הישראליים". הצבא הישראלי הסתפק ב"אין תגובה". וטורקיה – שרק שעות ספורות קודם לכן שלחה לשם משלחת צבאית – שתקה רשמית, אך מקורותיה הצביעו באצבע ברורה לכיוון ירושלים.

צבא טורקיה ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה @tcsavunma )

השדה שחזר לחיים – ואז נדם שוב בכירים איראניים מודים: הקריסה קרובה ממה שנראה - וכך זה עשוי להתרחש כיכר השבת | 15:30 משגע את הרשת | טראמפ לעיתונאית: "תהיי בשקט!, שקט!" - כך היא הגיבה כיכר השבת | 15:35 אבו אל-דוהור הוא אחד השדות הצבאיים הגדולים בצפון סוריה. מיקומו האסטרטגי – כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה, בצומת שבין אידליב, חמה וחלב – הפך אותו ליעד נכסף לאורך כל מלחמת האזרחים. הוא נפל לידי המורדים ב-2015, חזר לידי משטר אסד ב-2018, ונכבש מחדש על ידי כוחות האופוזיציה בסוף 2024, כשמשטרו של בשאר אל-אסד התמוטט. מאז נפילת אסד השדה לא חזר לפעילות מבצעית מלאה. הוא שימש בעיקר כמרכז אימונים לצבא הסורי החדש תחת הנשיא אחמד א-שרע. אבל בחודשים האחרונים החלו להופיע סימנים לשינוי: תרגילי טיסה ראשונים עם מטוסי מיג-21, דיווחים על שיקום מטוסי סוחוי Su-22 ומטוסי אימון, ובעיקר – ביקור של משלחת צבאית טורקית. לפי המצפה הסורי לזכויות אדם ומקורות שדיווחו ל"אל-ערבי אל-ג'דיד", המשלחת הטורקית הגיעה ביום שני במטרה ברורה: לבחון ולהתחיל בהכנות לשיקום מסלול ההמראה. הפרויקט היה עדיין בשלבים ראשוניים. כמה כלי רכב טורקיים נשארו במקום גם אחרי שהמשלחת עזבה. כמה שעות לאחר מכן הגיעה, לפי אותם מקורות, מטוס סיור ישראלי. עם שחר – התקיפה.

דברי שר הביטחון - צילום: נטע דבח משרד הביטחון 10 10 0:00 / 0:47 דברי שר הביטחון | צילום: צילום: נטע דבח משרד הביטחון

המסר הלא-מדובר

התקיפה הזו אינה עוד תקיפה שגרתית בסוריה. מאז דצמבר 2024 ישראל ביצעה מאות תקיפות בשטח הסורי, בעיקר נגד שרידי נשק איראני וחזבאללה. אבל אבו אל-דוהור נמצא עמוק בצפון, באזור שנחשב מזה שנים למרחב השפעה טורקי מובהק. והעיתוי – שעות בודדות אחרי ביקור טורקי – הופך אותו למסר כפול.

מצד אחד, מסר לדמשק: ישראל לא תאפשר בניית חיל אוויר סורי מחודש שעלול, יום אחד, להוות איום. מצד שני, ואולי בעיקר – מסר לאנקרה. טורקיה היא היום בעלת הברית המרכזית של השלטון החדש בסוריה. היא מסייעת בשיקום הצבא, מדברת על פריסת מערכות הגנה אווירית, ורואה בצפון סוריה מרחב ביטחוני חיוני. ישראל רואה בכך איום פוטנציאלי על חופש הפעולה האווירי שלה.

שר הביטחון הישראלי ישראל כ"ץ כבר הזהיר בעבר את ארדואן שלא לחזק את היכולות הצבאיות של סוריה באופן שיסכן את ישראל. שר החוץ הטורקי האקאן פידאן האשים את ישראל בפגיעה בריבונות הסורית. המתח בין שתי המדינות, שכבר גבוה ממילא, קיבל עוד שכבה.

ארה"ב זועמת: "הפסיקו את ההסלמה"

בהודעה חריגה שפורסמה היום (שלישי) ברשתות החברתיות, הביע ממשל טראמפ דאגה עמוקה מהתקיפות. ההודעה, שפורסמה על ידי טום ברק, שליחו של הנשיא האמריקני לסוריה וטורקיה, הגדירה את התקיפות כ"הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית".

"אנו מודאגים עמוקות מכך שתקיפות האוויריות הישראליות המאומתות בבסיס האוויר אבו א-דוחור מהוות הסלמה מיותרת שאינה מקדמת יציבות אזורית", נכתב בהודעה. ברק הוסיף כי "ממשלת אל-שארע לא אימצה עמדה טורפנית וגם לא תחזקה כוחות פרוקסי. למעשה, היא הבהירה בעקביות את העדפתה להרגעת הרוחות מול ישראל".

זהות המטוסים שביצעו את התקיפות לא אושרה רשמית, אך ערוץ אל מיאדין הלבנוני, המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, העלה אפשרות כי ישראל עומדת מאחורי המבצע. בישראל לא התייחסו לדיווחים, בהתאם למדיניות הרגילה.

מה הלאה?

השדה באבו אל-דוהור חזר להיות סמל. סמל לניסיון של סוריה החדשה לבנות מחדש את כוחה הצבאי, לסיוע הטורקי הנרחב, ולנחישות הישראלית לשמור על עליונות אווירית גם בעידן שאחרי אסד.

בינתיים, המסלול פגוע. העבודות נעצרו. והשאלה הגדולה נותרה פתוחה: האם זו הייתה רק אזהרה, או תחילתו של עימות ישיר יותר בין ישראל לטורקיה על גבי האדמה הסורית?

בירושלים שותקים. באנקרה ממתינים. ובדמשק – מנסים להבין עד כמה רחוק אפשר ללכת בבניית צבא חדש, כששתי מעצמות אזוריות עוקבות אחרי כל תנועה בשמים.