9 פגזים בדקה: טכנולוגיה ארטילרית מתקדמת ( צילום: ערוץ X רשמי של משרד ההגנה הבריטי. )

כאשר הפנטגון מעביר למפעל ביטחוני סכום של 533 מיליון דולר כדי להציל את אוקראינה, הציפייה היא לקו ייצור מתקדם שיספק פגזי ארטילריה בקצב מסחרר. אבל במפעל של General Dynamics במוסקייט שבטקסס, המציאות הייתה שונה לחלוטין: רובוטים שעלו באש, מכבשים שריסקו ציוד בלי שליטה, ופועלים שניסו לתקן את הכישלון בעזרת פטישים כבדים באמצע הלילה.

על פי חקירה מקיפה שפורסמה באתר Defense One ומבוססת על תחקיר של ProPublica מאוגוסט 2026, הפרויקט השאפתני שנועד לזרז את ייצור גופי פגזי 155 מ"מ עבור צבא אוקראינה הפך לאחד המחדלים המבישים ביותר בתולדות התעשייה הביטחונית האמריקאית. הצבא נאלץ להקפיא שני קווי ייצור מתוך שלושה כבר באוגוסט 2025, והקו השלישי שנותר פעיל מעולם לא סיפק מוצר תקין. זרועות רובוטיות שיצאו משליטה עובדים לשעבר במפעל תיארו מציאות סוריאליסטית שהייתה רחוקה שנות אור מהחזון המקורי. זרועות רובוטיות מיובאות מטורקיה, שנועדו להפוך את המפעל לאוטומטי ומתקדם, יצאו משליטה באופן קבוע. הן סטו ממסלולן, הפילו גושי פלדה כבדים מגובה של מטר וחצי, והציתו שריפות שהשביתו ציוד למשך שבועות שלמים. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 המכונה שנועדה למתוח את הפלדה פשוט פיצלה אותה ללא שליטה. לדברי קוונטל וייט, עובד לשעבר במפעל, צוותים ניסו לאלתר פתרונות והכו במכבשים בפטישים כבדים ללא כל נוהל אחיד. אבל רוב מוחלט של הפגזים המשיך לצאת מעוות ולא שמיש. כבלים נמסו תוך כדי עבודה, ומכונות ריסקו ציוד בצורה שיטתית.

נשק צבא פולין ( צילום: סוכנות החימוש של צבא פולין | חשבון רשמי )

שמונה מועדי אספקה שהוחמצו

עד להקפאת קווי הייצור, החברה החמיצה שמונה מועדי אספקה שונים שהוסכמו עם הצבא. למרות הכישלון המוחלט, הפנטגון לא דרש את החזרת הכספים ולא סילק את החברה מהמפעל. דוח המפקח הכללי של משרד ההגנה חשף את מלוא היקף המחדל, אך הצבא מסר רק כי יבחן בקשת הנחות וגבייה מחודשת של כספים, מבלי לפרט סכומים או לוחות זמנים.

מנגד, דובר General Dynamics, ג'ף דייוויס, טען כי הדיווח מעוות את המציאות. החברה מסרה למפקח הכללי כי עמדה בדרישות, אך העובדות בשטח מספרות סיפור שונה לחלוטין. המפעל שנועד לספק עשרות אלפי פגזים בחודש לא הצליח לספק אפילו מוצר אחד תקין.

חוזים ללא מכרז וציוד לא נבדק

הפרויקט החל לסחרר בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה ב-2022, כאשר General Dynamics הייתה היצרנית היחידה בארה"ב של גופי פגזי 155 מ"מ. הקונגרס מיהר להסיר חסמי רכש, והצבא העניק חוזים יוקרתיים ללא מכרז, מבלי לוודא כראוי את כשירות הציוד הטורקי של חברת רפקון. בדצמבר 2025, למרות הכשלונות הידועים והמתועדים, שילם הממשל עוד 26.3 מיליון דולר כתשלומי התקדמות על הקווים השרויים במשבר.

כיום, ארצות הברית רחוקה שנות אור מיעד הייצור של 100 אלף פגזים בחודש שהוגדר בתחילת הפרויקט. בעקבות המחדל, General Dynamics הודיעה כי תתקן את המפעל בשיתוף חברת הבינה המלאכותית Deterrence, תוך החלפת רוב הציוד הטורקי במכונות מסורתיות. היא צפויה לחדש את הייצור בשנה הבאה, אך תחזיות הצבא מדברות על קצב צנוע של 20 אלף פגזים בחודש בלבד - חמישית מהיעד המקורי.

הציוד שהגיע ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

החברה ממשיכה לגרוף חוזים

במקביל להתחייבות החברה להשקיע 200 מיליון דולר ולפיטורי עובדים במפעל הכושל, General Dynamics המשיכה לגרוף חוזים חדשים מהפנטגון בהיקף של 2.5 מיליארד דולר על קווי ייצור אחרים. המחדל במוסקייט לא מנע מהצבא להמשיך ולהעניק לחברה פרויקטים נוספים, למרות שהמפעל הפך לסמל לבזבוז תקציבי ולכישלון ניהולי.

הפרויקט שנועד להציל את אוקראינה ולהבטיח עליונות אמריקאית בתחום הארטילריה הפך לאחד הסיפורים המביכים ביותר בתעשייה הביטחונית. מאות מיליוני דולרים הושקעו במפעל שלא הצליח לספק אפילו פגז אחד תקין, בעוד הצבא האמריקאי ממשיך להיאבק בפער האדיר בין היעדים השאפתניים למציאות בשטח.