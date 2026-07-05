נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוביל הלילה את חגיגות ה-250 לעצמאות המדינה במול הלאומי הסמוך לבית הלבן, לאחר שסופות רעמים עזות הובילו לפינוי המוני ודחיית האירועים הרשמיים.

אלפי בני אדם שבו למתחם בשעות הלילה המאוחרות עם פתיחת השערים המחודשת, לחזות במטס הצבאי ובמופע הזיקוקים הגדול ביותר שתוכנן בתולדות הבירה האמריקאית. ​בנאום שנשא בפני קהל האלפים שחזר למקום לאחר שהסערה חלפה, התייחס הנשיא האמריקאי לעיכובים הממושכים שנגרמו בשל המערכת החורפית ואמר כי "אין שום סיכוי שמישהו יוכל להרתיע אותנו". קודם לכן, עם קבלת ההחלטה לפתוח מחדש את שערים, כתב ברשת החברתית שלו כי "אני לא הולך לתת לקצת גשם לעצור את ה-250 שלנו". טראמפ שוב משדר סרטון מוזר - הפעם כרופא המאבחן פציינטים | צפו בני סולומון | 02.07.26 ​האירוע המרכזי עמד בסכנת ביטול מוחלטת כאשר סמוך לשעה שבע בערב פקדה את אזור עיר הבירה סופת רעמים שלווותה ברוחות חזקות שהעלו ענני אבק. מפקדת הביטחון ואיכות הסביבה של וושינגטון פרסמה הודעת חירום רשמית ובה נכתב כי "סופת רעמים חמורה מתרחשת כעת בסמוך למול הלאומי. חפשו מחסה באופן מיידי. אל תמתינו. עקבו אחר ההנחיות מצוות האירוע ומאנשי ביטחון הציבור באתר".

הודעת הפינוי ( צילום: רשמי )

השירות החשאי נאלץ לפרק במהירות את עמדות גלאי המתכות שהוצבו בכניסות, בעוד אנשי צוות הטכנולוגיה מכסים את הציוד הרגיש על הבמות. ראש הטקס של ארצות הברית, מוניקה קראולי, הבהירה בשיחה עם רשת פוקס ניוז במהלך הפינוי כי "מתוך משנה זהירות, החלטנו לפנות את המול באופן זמני. הכל פשוט עוכב. זה לא נדחה למועד אחר, זה לא בוטל. זה מעוכב נכון לעכשיו".

​מארגני אירועי היובל הרשמיים גיבו את ההחלטה להמשיך בתוכנית המקורית למרות התנאים הקשים, ופרסמו הודעה לפיה "אמריקה, הגיע הזמן לחגוג! גשם או שמש, לעם האמריקאי מגיע חגיגה הראויה ליום ההולדת ה-250 ההיסטורי של האומה שלנו. קצת גשם לעולם לא יפחית מהגאווה שלנו, מהפטריוטיות שלנו, או מהחגיגה של האומה הגדולה ביותר בתולדות העולם".

​הסערה הלילית חתמה יממה סוערת במיוחד, לאחר שבשעות הבוקר בוטל לחלוטין מצעד יום העצמאות המסורתי של וושינגטון בשל גל חום חסר תקדים שעבר את רף 38 המעלות צלזיוס.

עשרות מבקרים נזקקו לטיפול רפואי יום קודם לכן בעקבות עומס החום הקיצוני, דבר שהוביל להחלטה הרפואית להשבית את חלקו הראשון של יום החג בבירה.

​במהלך שעות הפינוי בערב, אלפי החוגגים מצאו מקלט ארעי בתוך מבני ממשל פדרליים ומוזיאונים סמוכים שנפתחו כשטחי כינוס לשעת חירום.

המשתתפים, בהם משפחות רבות, גדשו את אולמות המיזוג של משרד החקלאות, משרד המסחר והמוזיאון הלאומי להיסטוריה ותרבות אפריקאית-אמריקאית, שם המתינו על הרצפה ובכיסאות מאולתרים עד לקבלת האישור הרשמי לשוב אל רחבת הטקס.

הנשיא טראמפ נאם לבסוף בשעות הערב המאוחרות של מוצאי שבת, בין היתר הציג לעשרות האלפים שהתכנסו ב'מול' את הדגל האמריקני הראשון שיוצר אי פעם, דגל בן 13 כוכבים כנגד 13 שלוש-עשרה המושבות שקיבלו עצמאות מבריטניה.