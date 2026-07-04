כיכר השבת
בעקבות הוראת היועמ"שית

ההתנכלות שאינה פוסקת: הדרישות של רשות המיסים מהישיבות - כתנאי לקבלת סעיף 46

בעקבות הנחיית היועמ"שית, רשות המסים שלחה פניה לעשרות הישיבות בה נדרשים ראשי הישיבות, המנהלים ומורשי החתימה לחתום על תצהיר שאין בין התלמידים שלהם כאלה שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא - אחרת יישלל מהם הטבת סעיף 46 לתרומות (חדשות)

12תגובות
בחורי ישיבה לומדים תורה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

רשות המסים שלחה בסוף השבוע פניה לעשרות הישיבות בה נדרשים ראשי הישיבות, המנהלים ומורשי החתימה לחתום על תצהיר שאין בין התלמידים שלהם כאלה שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא - אחרת יישלל מהם הטבת סעיף 46 לתרומות.

סעיף 46 הוא סעיף שמאפשר קבלת הטבת מס של תרומה לעמותה שמחזיקה באישור הזה. משמעות הדבר שאם תורמים כסף לעמותה שמחזיקה באישור, הרי שהתרומה מאפשרת הפחתה בתשלום המס של התורם וזה כלי מרכזי שמאפשר גיוס תרומות לעמותות.

במסמך נכתב כי "על פי המצב החוקי הקיים, ועל פי פסיקת בית המשפט העליון והחלטותיו, ככלל אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר, או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס, למשל כאלה המוענקות לתלמיד ישיבה כבתור שכזה, כאשר הימצאותו בישיבה משמיעה השתמטות מחובת הגיוס, ואין בסמכות המדינה לעודד באמצעות תקציבי המדינה השתמטות מגיוס".

ברשות המסים כתבו עוד כי "בהמשך לכך על יסוד ישיבות שהתקיימו בפני היועצת המשפטית לממשלה, בהשתתפות גורמי המקצוע והמשפט הרלוונטיים, וההכרעה שהתקבלה בעקבותיהן, בהתאם לדין ולפסיקה לא ניתן לממן באופן עקיף, לרבות באמצעות זיכוי ממס בגין תרומות ("זיכוי לפי סעף 14") את פעילותם של מוסדות תורניים בהם לומדים תלמידים אשר לא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא".

״על פי ההנחיה, מוסד ללימודים תורניים או מוסד שתומך במוסד תורני, המחזיקים באישור לפי סעיף 46, נדרשים להגיש טופס הצהרה שבו יחתום חבר ועד מנהל מורשה חתימה כי נכון למועד החתימה, אין בין תלמידיו מי שנקרא לשרת בשירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון ולא הסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא כדין, וכי לא יקבל ללימודים במוסד תלמידים כאמור.

"בנוסף, יש לצרף רשימת תלמידים הלומדים במוסד לשנת הלימודים שלגביה מתבקש האישור, אשר תכלול את שמם ומספרי תעודות הזהות שלהם. רשימת התלמידים האמורה תוגש על גבי קובץ אקסל״, נכתב במכתב שמסתיים בכך שמי שלא יחתום על התצהיר ולא יעביר את רשימת התלמידים שלו בקובץ מסודר, מסתכן בשלילת הטבת המס.

עולם הישיבותרשות המסיםסעיף 46

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0 תגובות

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11
המוסדות צריכים לבקש פיצוי מחברי הכנסת החרדים שהתרשלו בעשיה שלהם ודאגו רק לעצמם
איש
10
בחייאת, מה הם רוצים מהבחורים המסכנים האלה? כולם יודעים שרק בזכות התורה אנחנו שורדים פה בארץ הזאת עם כל האויבים מסביב. חבל שרשות המיסים נותנת יד לדברים כאלה, זה לא מביא ברכה
ציון
9
נו באמת, מה נהיה איתם שם למעלה? במקום להגיד תודה למי שיושב ולומד ומתפלל על עם ישראל, באים אליהם בדרישות מוגזמות. הישיבות היו קיימות לפני המדינה ויהיו קיימות גם אחריה, שום דבר לא ישבור אותנו
ישועה
8
איפה אתם רואים התנכלות? לדרוש מראשי ישיבות לעמוד בדרישות החוק ופסיקת בתי המשפט זו לא התנכלות. זה לדרוש את המובן מאליו.
אבריימ'ל
כןכן...בא נראה מה תגיד אם יעבור חוק שכל מוסדות הלימוד חייבים ללמד 3 שעות גמרא ביום ואם לא נשלל מהם סעיף 46... אז מה תגיד??
מושיקו
7
הניסיונות האלה להצר את צעדי עולם התורה דרך ביורוקרטיה מפותלת הם פשוט תעודת עניות למערכת. הציבור שלנו כבר עבר גזרות קשות מאלו ושרדנו. נדע להתארגן מחדש ולשמור על הישיבות גם בלי הטובות של הסעיפים שלהם
קובי
6
חברים, הכל פה משחק אחד גדול של היצר הרע שמנסה להפריע ללימוד התורה. אל תתרגשו מהניירות האלה של המיסים, הם לא קובעים כלום. נמשיך בשלנו בכל הכוח, והאמת בסוף תצא לאור
גלזר
5
טוב מאוד .תתחילו בלמלא את החוק כלשונו, אחרי זה תבואו להתלונן
Mdma
4
וואלה, פעם כשהייתי חילוני לא הבנתי את זה, אבל היום אני רואה כמה המערכת מחפשת את החרדים בכוח. במקום להעריך אנשים שמקדישים את החיים שלהם לרוחניות של העם הזה, באים אליהם בדרישות של שוטרים
מאור
3
אתם עלובים אין לכם מושג מהי מדינת חוק מביך לקרוא את השטויות.שלכם ממתי מילוי הוראות החוק במדינת חוק נורמלית, זה "התנכלות"????
מיצ
2
בתכלס ההפגנות לא יעצרו אותה והגזרות ימשיכו להגיע... לא צריך לשכנע אותה ולא את שופטי בגץ. היחיד שאנחנו צריכים לשכנע אותו שלימוד התורה שלנו הוא באמת לשם שמיים זה - הקב"ה ממיילא הכל יסתדר שהרי כופר מי שלא מאמין ש-"אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימה..."
אדיר

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