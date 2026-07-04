כיכר השבת
"בלב כואב אך שלם"

אחרי למעלה מ-20 שנה: יולי אדלשטיין מודיע רשמית על עזיבתו את מפלגת הליכוד

חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע הערב באופן רשמי כי הוא פורש ממפלגת הליכוד | הוא כתב כי החליט "לא להתמודד בפריימריז לרשימת הליכוד בכנסת הבאה, ולצאת לדרך פוליטית חדשה" | לדבריו, "בקרוב נצא יחד לדרך חדשה. בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים" (פוליטי)

11תגובות
ח"כ יואל יולי אדלשטיין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

דרמה פוליטית: אחרי שחשף בערב שבת כי הוא החליט לעזוב את המפלגה שהייתה ביתו הפוליטי במשך שנים, חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע הערב (מוצאי שבת) באופן רשמי כי הוא פורש מהליכוד.

הוא כתב ברשת X: "החלטתי לא להתמודד בפריימריז לרשימת הליכוד בכנסת הבאה, ולצאת לדרך פוליטית חדשה. בלב כואב אך שלם, בתום מושב הכנסת הנוכחי אעזוב את תנועת הליכוד שהייתה לי בית במשך יותר מ-20 שנה".

אדלשטיין כתב כי "אחרי השבעה באוקטובר היה לי ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. נאבקתי בכל כוחי למען גיוס שוויוני ואמיתי, והצלחתי למנוע חוק השתמטות לדורי דורות. המטרה שלי הייתה אחת: להרחיב את בסיס הגיוס לצה״ל ולייצר שינוי היסטורי".

הוא הוסיף כי "לאורך כל דרכי הוכחתי שאני לא נצמד לכיסא. הדיחו אותי מראשות ועדת חוץ וביטחון כי מנעתי חוק השתמטות, והדיחו אותי מחברות בוועדה כי הצבעתי בעד ריבונות ביהודה ושומרון. אני גאה על כך".

אדלשטיין הזכיר את מאבקו ברוסיה וכתב כי "כאסיר ציון בכלא הסובייטי למדתי שעל ערכים צריכים להילחם ולשלם מחיר. גם כשנאבקתי נגד הגירוש מגוש קטיף, קראו לי בוגד ומורד. לא התרגשתי. ההיסטוריה כבר שפטה מי צדק. מאחוריי עומדים היום מאות אלפי משרתים ואזרחים טובים שנושאים בנטל ומייחלים לשינוי".

לדבריו, "אני עוזב את סיעת הליכוד, אבל לא את חברי הליכוד, שרבים מהם רואים איתי עין בעין את המציאות. בקרוב נצא יחד לדרך חדשה. בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים. ממשלה רחבה שתשקף את ה-80% שמסכימים על ה-80%".

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, אדלשטיין, שהיה מהקולות הבודדים בקואליציה שהתנגדו בגלוי לחוק הפטור מגיוס, מנהל מגעים אינטנסיביים עם השרה לשעבר איילת שקד להקמת מפלגה חדשה.

כפי שנחשף באתר 'חדשות 12', המפלגה נולדה מתוך תחושה שקיים ואקום בשטח הפוליטי. "יש המון מצביעי ימין שמחפשים בית ולא מוצאים", מסביר גורם המעורה בפרטים. "המטרה היא להקים מפלגת ימין ציונית שלא תהיה תלויה במפלגות שאינן ציוניות – ערביות או חרדיות".

המפלגה החדשה צפויה להכריז על הקמתה רשמית בתוך כשבועיים, ומנהלת שיח אינטנסיבי עם דמויות מוכרות נוספות מהשטח. בין השמות שעולים: ראש עיריית בית שמש לשעבר עליזה בלוך, סגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון והאב השכול חגי לובר. המטרה המוצהרת היא להציג התחדשות של הציונות הדתית לצד בית לציונות מסורתית.

הליכודאיילת שקדיולי אדלשטיין

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0 תגובות

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9
התגובה: מדהים איך אנשים שנלחמו ברוסיה על המצפון שלהם, שוכחים פה בארץ מה זה ערך התורה. אפשר להתווכח על הגיוס, זה לגיטימי, אבל הסגנון הזה של בלי חרדים פשוט משאיר טעם מר בפה.
עמרני
אפשר גם וגם .זו עובדה.
נח
8
יולי, ככה עוזבים בית אחרי עשרים שנה? פתאום אנחנו הבעיה של המדינה? עצוב לראות איך בשביל לעשות כותרת עם איילת שקד זורקים את כל החברים הישנים לפח. לא מתאים לך.
קדוש
7
מה אני אגיד לכם, הבן אדם מחפש לעצמו סידור עבודה לעתיד. כשנוח להם הם באים לבקש ברכות מהרבנים, וכשלא הולך בפריימריז אז פתאום החרדים סחטנים. ראינו כבר מפלגות כאלה.
סלאח
6
אוי לי אוזניים שכך שומעות, איש כזה שהיה קרוב למסורת מדבר ככה על לומדי התורה? התורה היא החיים שלנו, בזכותה אנחנו קיימים. ללכת ולדבר סרה בבני התורה בשביל עוד כמה מנדטים? השם ירחם.
לחמי
עובדתית אפשר גם וגם.
נח
5
זה מזכיר לי את האנשים שחושבים שאם הם ישנו מקום, כל הצרות שלהם ייפתרו. הבעיה היא לא בליכוד ולא בחרדים, הבעיה היא הגישה. חבל, יולי איש טוב אבל פה הוא פשוט טעה בכתובת.
זאיד
4
שמענו עליך ועל המפלגה החדשה שלך. שבועיים ימי תקשורת ואחר כך אף אחד לא יזכור איך קוראים לכם בכלל. ללכת נגד הדת בשביל מנדט זה הכי זול שיש, באמת.
אסולין
3
יאללה יאללה, עוד אחד שנזכר בחרדים כשמזיזים לו את הכיסא. עשרים שנה ישבת בליכוד ולא אמרת מילה על צ'ק פתוח, פתאום נהיית לנו לוחם צדק? סע לשלום יא חביבי, הציבור שלנו כבר לא קונה את הלוקשים האלה.
עמי
2
נכון שמאלני צריך להיות בצד הנכון
לורי
1
עבר זמנו. שילך הביתה ולא יתבזה בהפסד.
יהושע

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