דרמה פוליטית: אחרי שחשף בערב שבת כי הוא החליט לעזוב את המפלגה שהייתה ביתו הפוליטי במשך שנים, חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע הערב (מוצאי שבת) באופן רשמי כי הוא פורש מהליכוד.

הוא כתב ברשת X: "החלטתי לא להתמודד בפריימריז לרשימת הליכוד בכנסת הבאה, ולצאת לדרך פוליטית חדשה. בלב כואב אך שלם, בתום מושב הכנסת הנוכחי אעזוב את תנועת הליכוד שהייתה לי בית במשך יותר מ-20 שנה".

אדלשטיין כתב כי "אחרי השבעה באוקטובר היה לי ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. נאבקתי בכל כוחי למען גיוס שוויוני ואמיתי, והצלחתי למנוע חוק השתמטות לדורי דורות. המטרה שלי הייתה אחת: להרחיב את בסיס הגיוס לצה״ל ולייצר שינוי היסטורי".

הוא הוסיף כי "לאורך כל דרכי הוכחתי שאני לא נצמד לכיסא. הדיחו אותי מראשות ועדת חוץ וביטחון כי מנעתי חוק השתמטות, והדיחו אותי מחברות בוועדה כי הצבעתי בעד ריבונות ביהודה ושומרון. אני גאה על כך".

אדלשטיין הזכיר את מאבקו ברוסיה וכתב כי "כאסיר ציון בכלא הסובייטי למדתי שעל ערכים צריכים להילחם ולשלם מחיר. גם כשנאבקתי נגד הגירוש מגוש קטיף, קראו לי בוגד ומורד. לא התרגשתי. ההיסטוריה כבר שפטה מי צדק. מאחוריי עומדים היום מאות אלפי משרתים ואזרחים טובים שנושאים בנטל ומייחלים לשינוי".

לדבריו, "אני עוזב את סיעת הליכוד, אבל לא את חברי הליכוד, שרבים מהם רואים איתי עין בעין את המציאות. בקרוב נצא יחד לדרך חדשה. בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים. ממשלה רחבה שתשקף את ה-80% שמסכימים על ה-80%".

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, אדלשטיין, שהיה מהקולות הבודדים בקואליציה שהתנגדו בגלוי לחוק הפטור מגיוס, מנהל מגעים אינטנסיביים עם השרה לשעבר איילת שקד להקמת מפלגה חדשה.

כפי שנחשף באתר 'חדשות 12', המפלגה נולדה מתוך תחושה שקיים ואקום בשטח הפוליטי. "יש המון מצביעי ימין שמחפשים בית ולא מוצאים", מסביר גורם המעורה בפרטים. "המטרה היא להקים מפלגת ימין ציונית שלא תהיה תלויה במפלגות שאינן ציוניות – ערביות או חרדיות".

המפלגה החדשה צפויה להכריז על הקמתה רשמית בתוך כשבועיים, ומנהלת שיח אינטנסיבי עם דמויות מוכרות נוספות מהשטח. בין השמות שעולים: ראש עיריית בית שמש לשעבר עליזה בלוך, סגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון והאב השכול חגי לובר. המטרה המוצהרת היא להציג התחדשות של הציונות הדתית לצד בית לציונות מסורתית.