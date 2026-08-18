הריאיון של בומבך ל'כיכר' 10 10 0:00 / 4:30 הריאיון של בומבך ל'כיכר'

לאחר יום ארוך של הצבעה בפריימריז בליכוד, עו"ד אילן בומבך, היועץ המשפטי של המפלגה, מסכם בשיחה עם "כיכר השבת" את מערכת הבחירות הפנימית. בומבך מתייחס לטענות נגד המתפקדים החרדים, לאי הסדרים שעליהם התלוננו מועמדים - ומבהיר כי אין לו כל כוונה לעבור מהעולם המשפטי לפוליטיקה.

"אני מסכם את זה בסיפוק", מסר בומבך. "הרבה אנשים חשבו שלא נגיע בכלל ליום הזה, הרבה אנשים חשבו שתהיה ועדה מסדרת ולא יהיו בכלל בחירות, והנה מסתבר שיש פריימריז. זו המפלגה כמעט היחידה בישראל שמתעקשת לקיים פריימריז". לדבריו, שיעור ההצבעה הוא הישג בפני עצמו: "ראינו היום חגיגה של דמוקרטיה. ראינו אנשים שמגשימים את זכותם. יותר מ-53% באים בתקופה לא פשוטה, באוגוסט, הרבה אנשים נמצאים בחופשה ועדיין מגיעים ומצביעים. זה דבר שמרחיב את הלב". בומבך הוסיף כי לנבחרי הליכוד יש מחויבות כלפי המתפקדים: "חברי הכנסת העתידיים צריכים להתחשב ברצונות של המתפקדים ולפעול כראוי, לא לטובת מגזר ספציפי אלא לטובת כל העם".

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המתפקדים החרדים: "לא ראוי - אבל אי אפשר לאכוף"

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במהלך השיחה נשאל בומבך על הטענות שנשמעו סביב התפקדות מאורגנת של חרדים לליכוד, כאשר חלקם אינם מתכוונים להצביע למפלגה בבחירות הכלליות.

"זה לא ראוי שאדם בא ומצהיר שהוא תומך במפלגה מסוימת, הוא בוחר בפריימריז של אותה מפלגה, ובסופו של דבר הוא ילך למפלגה אחרת", הבהיר בומבך. עם זאת, הוא הדגיש כי אין דרך מעשית לאכוף זאת: "אתה לא יכול לבדוק את זה. דברים שבלב הם לא דברים אכיפים".

בומבך גם הסתייג מהפניית האצבע דווקא לציבור החרדי: "זה לאו דווקא אצל חרדים, זה יכול להיות גם אצל אחרים. יש כל מיני ועדי עובדים שמתפקדים הרבה פעמים בצורה המונית".

לדבריו, אין אפשרות לדעת כיצד יצביע בסופו של דבר כל מתפקד מאחורי הפרגוד. "אנחנו מצפים שאנשים יהיו כמה שיותר ישרים, אבל מה הוא עושה מאחורי הפרגוד - אלה לא דברים שאנחנו יכולים לדעת ואי אפשר לאכוף אותם. לכן אני לא חושב שצריך ללכת דווקא למגזר כזה או אחר ולהטיל בו את האשמה".

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הטענות לאי סדרים: "אי אפשר לבוא עם דברים בעלמא"

בומבך התייחס גם לתלונות שהעלו השרה מאי גולן וח"כ עמית הלוי בנוגע לאי סדרים במהלך ההצבעה.

"אני מניח שכל מי שמגיש עתירה יודע שהוא צריך גם לצרף ראיות, אסמכתאות, הקלטות וצילומים. אי אפשר לבוא עם דברים בעלמא", ציין.

לדבריו, הטענות ייבחנו לגופן: "יכול להיות שבאמת מצביעים על פגמים וליקויים, יכול להיות שיש כאלה וצריך לטפל בזה. אנחנו כמובן נבחן את הדברים. ואם הדברים לא יסתדרו, כמובן נגיע לבית דין, לבית משפט".

הפריימריז בליכוד ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

הוצע לבומבך שריון? "מה פתאום"

לקראת סיום נשאל בומבך האם נתניהו הציע לו שריון ברשימת הליכוד ואם הוא שוקל בעצמו להיכנס לחיים הפוליטיים.

"מה פתאום", השיב. "אני לחלוטין לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. היו לי כל מיני הזדמנויות והצעות. ברוך השם, אני נהנה ממה שאני עושה".

בומבך הבהיר כי הוא מעדיף להישאר בעולם המשפט: "אני אוהב לייצג לקוחות בבתי משפט. הליכוד הוא אכן אחד מלקוחותיי, ואני אוהב לעשות את זה בלי שאני תלוי בחסדם של הבוחרים. אני עורך דין עצמאי, יש לי את המשרד שלי ואני מאוד נהנה ממה שאני עושה".