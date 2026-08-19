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שינוי דרמטי: טראמפ יוזם מהלך מפתיע - והוא דורש שזה יקרה עכשיו 

הנשיא האמריקני הפעיל לחץ יוצא דופן על יועציו לקראת מהלך שישנה את המדיניות של ארה"ב מן הקצה אל הקצה | הדרישה של טראמפ מחברי הסגל: שזה יקרה כבר בסתיו הקרוב (בעולם)

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נשיא ארצות הברית דוחק בעוזריו לארגן פגישה עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און כבר בסתיו 2026, כך לפי דיווח בפייננשל טיימס.

על פי הדיווחים, הדיונים הפנימיים בבית הלבן מתמקדים באפשרות לקיים את המפגש במהלך כינוס מנהיגים בסין בחודש נובמבר 2026.

כחלק מהמהלכים להורדת המתיחות, הורה טראמפ לצמצם את היקף התרגיל הצבאי המשותף עם דרום קוריאה. בהודעה שפורסמה צוין כי הצעד התקבל בין היתר "בהתבסס על מערכת היחסים הטובה מאוד שלי עם קים ג'ונג און".

המהלך עורר גלי הלם בוושינגטון ובסיאול. התרגיל השנתי, שהיה אמור להימשך 11 ימים בהשתתפות 18,000 חיילים, נחשב מרכיב מרכזי בהיערכות הצבאית מול צפון קוריאה. טראמפ הדגיש כי בחר רק לצמצם את היקפו משום ש"מאוחר מדי לבטל אותו כליל".

איום גרעיני מתרחב

מומחים מזהירים כי צפון קוריאה מחזיקה כיום ביכולות מורחבות בהרבה בהשוואה לעבר. ג'פרי לואיס ציין כי "הארסנל של צפון קוריאה עומד כנראה על מאות נמוכות בנקודה זו, בהתבסס על מאות משגרי הטילים שהציגה ועל הכמות הגדלה של פלוטוניום ואורניום מועשר ברמה גבוהה שהיא מייצרת מדי שנה".

גם בפנטגון מתייחסים לאיום הגובר מצד פיונגיאנג. רוברט קדלק הבהיר כי "הכוחות הגרעיניים של צפון קוריאה מסוגלים באופן גובר להפגין יעד כלפי המולדת האמריקאית, וכוחות הטילים שלה יכולים להכות בדרום קוריאה וביפן עם ראשי קרב גרעיניים או קונבנציונליים".

ספקנות וביקורת

בקהילת המודיעין והמחקר מביעים ספקנות לגבי תוצאות המפגש המתוכנן. ברוס קלינגנר טען כי "זה מפייס דיקטטור עריץ נוסף בהתבסס על תפיסה מוטעית שמערכת יחסים אישית תשיג בפועל את יעדי מדיניות החוץ של ארצות הברית".

מנגד, ויקטור צ'ה הסביר את המניע מאחורי הצעדים האחרונים וציין כי "הוא הבהיר שהוא רוצה לפגוש את קים שוב" וכי "התרגילים האלה סיפקו לו הזדמנות לעשות משהו מוחשי כדי להראות לקים שהוא רציני לגבי פגישה".

צ'ה הוסיף להתייחס לשאיפות של הממשל בחרטום ובפיונגיאנג ואמר כי "תפיסתית, זה חשוב מאוד עבור צפון קוריאה" וכי "הם תמיד רצו שארצות הברית תוותר על פירוז גרעיני ופשוט תכיר בהן כמדינה בעלת נשק גרעיני".

טראמפ וקים

תגובות אזוריות

בממשל האמריקאי נמנעים מהתחייבות רשמית ללוח זמנים. גורם רשמי בבית הלבן ציין רק כי הנשיא ומנהיג צפון קוריאה ייפגשו בזמן המתאים.

בדרום קוריאה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. הנשיא לי ג'אה מיונג קרא להשגת עצמאות צבאית מלאה מארצות הברית ולהאצת ההצטיידות בצוללות גרעיניות, בעוד השגרירות בוושינגטון הביעה תקווה כי הקשר בין המנהיגים יוביל לדיאלוג משמעותי.
דונלד טראמפקים ג'ונג אוןוול סטריט ג'ורנל

1 תגובות

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המהלך של טראמפ לקידום דיאלוג עם צפון קוריאה לדעתי זה עוד פעולת יחצ
דב

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