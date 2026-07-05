קריאות איום חריפות נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשמעו אמש (שבת) במהלך אירועי ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של מבצע 'שאגת הארי'.

רבבות משתתפים שהתאספו בטהרן קראו בקולי קולות לרצוח את הנשיא האמריקני, כשהם משיבים בקריאות 'מוות לאמריקה'.

"מי שהרג את האימאם שלי, מדוע שלא נהרוג אותו? זו חרפתנו", נשמעו הקריאות מפי המשתתפים בטקס. "אם לא נהרוג את הרוצח, מעתה והלאה יהיו התכריכים לבושנו במקום בגדים רגילים. אני נשבע בדמך, רצח טראמפ מוטל על צווארנו, הוא חובתנו. לעולם אל תוותרו על נקמתכם".

ארון הקבורה של חמינאי הוצג אתמול בבירה טהרן במסע ההלוויה הממלכתי שצפוי בהתחיל אתמול. בטקס המצומצם שנערך סמוך למה שהיה ביתו של המנהיג העליון לפני חיסולו, נכח מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, בהופעה ציבורית ראשונה מאז תחילת המערכה מול איראן.

על פני הארון חלפו נציגי מדינות שונות, בהן ארמניה, כמו גם ארגוני טרור שפועלים בחסות משמרות המהפכה - בהם גדודי חיזבאללה העיראקיים והחות'ים בתימן. ה

טקס התקיים בנוכחות בכירי המשטר, כאשר התמונות שהופצו בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן חשפו את נוכחותו של וחידי לצד הארון.