קריאות איום חריפות נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשמעו אמש (שבת) במהלך אירועי ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של מבצע 'שאגת הארי'.
רבבות משתתפים שהתאספו בטהרן קראו בקולי קולות לרצוח את הנשיא האמריקני, כשהם משיבים בקריאות 'מוות לאמריקה'.
"מי שהרג את האימאם שלי, מדוע שלא נהרוג אותו? זו חרפתנו", נשמעו הקריאות מפי המשתתפים בטקס. "אם לא נהרוג את הרוצח, מעתה והלאה יהיו התכריכים לבושנו במקום בגדים רגילים. אני נשבע בדמך, רצח טראמפ מוטל על צווארנו, הוא חובתנו. לעולם אל תוותרו על נקמתכם".
ארון הקבורה של חמינאי הוצג אתמול בבירה טהרן במסע ההלוויה הממלכתי שצפוי בהתחיל אתמול. בטקס המצומצם שנערך סמוך למה שהיה ביתו של המנהיג העליון לפני חיסולו, נכח מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, בהופעה ציבורית ראשונה מאז תחילת המערכה מול איראן.
על פני הארון חלפו נציגי מדינות שונות, בהן ארמניה, כמו גם ארגוני טרור שפועלים בחסות משמרות המהפכה - בהם גדודי חיזבאללה העיראקיים והחות'ים בתימן. ה
טקס התקיים בנוכחות בכירי המשטר, כאשר התמונות שהופצו בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן חשפו את נוכחותו של וחידי לצד הארון.
מסע ההלוויה יחלוף על פני כמה ערים באיראן ועיראק עד סיומו ב-9 ביולי, אז ייטמן חמינאי בעיר משהד שבצפון-מזרח המדינה. בטקס הסופי יישתתפו נציגי מדינות רבות, בהם ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף, ראש ממשלת ארמניה ניקול פישיניאן, ונציגים רשמיים מרוסיה, סין והודו.
ההלוויה חסרת התקדים תתקיים ארבעה חודשים לאחר מותו של חמינאי במכת הפתיחה של "שאגת הארי". הרשויות באיראן צופות בין 15 ל-20 מיליון משתתפים רק בטהרן למחווה בת שלושה ימים, כשהן מתכוננות לאחד מאירועי ההמונים הגדולים ביותר בתולדות המדינה.
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