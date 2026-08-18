מטופל בן 72 שסבל במשך שנים מרעד קשה בעקבות פרקינסון הפסיק לרעוד בתוך דקות, לאחר שעבר טיפול חדשני באמצעות גלי אולטרסאונד ממוקדים במרכז הרפואי UT Southwestern בטקסס.

הטיפול, שאינו דורש פתיחה של הגולגולת, אושר בארה"ב בינואר האחרון לטיפול בתסמינים מוטוריים של המחלה.

באד ליוול אובחן בפרקינסון בשנת 2017, והרעד בידו הימנית הקשה עליו לאכול, להשתמש בעכבר מחשב ולעסוק בתחביבו, תיקון מכשירי רדיו ישנים.

במהלך הטיפול שבוצע עליו ממקדים גלי אולטרסאונד בעוצמה גבוהה באזור מדויק בעומק המוח וכך מפסיקים את הפעילות העצבית הגורמת לתסמינים. מיד לאחר הטיפול באפריל נעלם הרעד, והשיפור נשמר גם בבדיקת המעקב. כשנשאל לאחרונה על מצבו השיב: "איזה רעד?".

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"אני יכול להחזיק את היד בלי שהיא תרעד", סיפר ליוול, שחזר גם לתקן מכשירי רדיו. הרופא המטפל, ד"ר בהוויה שאה, הדגיש כי הטיפול אינו מרפא פרקינסון, אך עשוי לשפר משמעותית תסמינים מסוימים.

לדברי שאה, תופעות לוואי מופיעות בכ־20% עד 30% מהמקרים ובדרך כלל משתפרות עם הזמן. הן עשויות לכלול נימול, בעיות בשיווי המשקל וקשיים בהליכה, בדיבור או בבליעה. "זו אינה תרופת פלא לפרקינסון", סיכם, "אבל מדובר בהליך דרמטי שיכול לשנות חיים".