חי בטלוויזיה האיראנית: קמפיין גיוס כספים לחיסול הנשיא טראמפ ( צילום: מסך )

בשידור יוצא דופן ששודר בערוץ "Qoran TV" הממלכתי של איראן ב-15 באוגוסט 2026, קראה המגישה מרים קאסמי לצופים להשתתף בקמפיין לגיוס כספים שמטרתו אחת: התנקשות בחייו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

במהלך התוכנית, הביעה המגישה משאלות מוות מפורשות כלפי הנשיא ופנתה לקהל בבקשה להגדיל את הפרס הכספי המיועד לרוצחו. "מקווה שיהיה לי הכבוד להכריז על מותו" המגישה, מרים קאסמי, פתחה את דבריה בהצהרה על אחדות העם האיראני סביב הרעיון: "המשאלה המשותפת של כל העם האיראני בימים אלה היא שיום אחד נבוא ונכריז על הידיעה על מותו של טראמפ בתוכנית. בעזרת השם זה יקרה בקרוב". היא אף הוסיפה נימה אישית ואמרה: "אני מקווה שהכבוד הזה ייפול בחלקי".

חי בטלוויזיה האיראנית: קמפיין גיוס כספים לחיסול הנשיא טראמפ - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 1:02 חי בטלוויזיה האיראנית: קמפיין גיוס כספים לחיסול הנשיא טראמפ | צילום: צילום: רשתות ערביות

בשלב מסוים פנתה קאסמי ישירות לצופים בבית וביקשה מהם לנקוב בסכומים שהיו מוכנים לתרום לטובת המטרה: "אנחנו רוצים לשאול את הקהל שלנו – כמה פרס תתנו לרוצח של טראמפ? ספרו לנו, תנו מספרים אמיתיים... לדעתי זה צריך להיות פרס גדול מאוד".

הסכום שנאסף: בין מיליונים בכיכר האיראנית למאות דולרים במערב על פי הדיווח בשידור, נכון למועד התוכנית נאספו כבר 81 מיליון תומאן (שהם 810 מיליון ריאל איראני) עבור המחסל העתידי. קאסמי ציינה כי רופא, שהזדהה כ"דוקטור", החליט לעגל את הסכום והוסיף תרומה משלו כך שהסכום הכולל הגיע ל-100 מיליון תומאן.

למרות המספרים הגבוהים במטבע המקומי, במונחים של דולר אמריקאי מדובר בסכום זעום למדי. 810 מיליון הריאל שנאספו בתחילה מוערכים בכ-435 דולר בלבד.