נקמה על צווי המעצר: טראמפ סוגר חשבון עם נשיאת בית הדין בהאג

ארצות הברית הטילה היום (שלישי) סנקציות על נשיאת בית הדין הפלילי הבין־לאומי בהאג, השופטת היפנית טומוקו אקנה, ועל עבדולאיי סיי, עורך דין בכיר בצוות התביעה של בית הדין, במסגרת החרפת המאבק של ממשל טראמפ במוסד הבין־לאומי.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע על הצעד וטען כי השניים "היו מעורבים ישירות במאמצי בית הדין לחקור, לעצור או להעמיד לדין בכירים שממשלותיהם לא הסכימו לסמכות השיפוט של בית הדין".

הסנקציות יביאו להקפאת נכסים של השניים בארה"ב, ככל שישנם, ולניתוקם בפועל מהמערכת הפיננסית האמריקנית.

המהלך מגיע בהמשך לסנקציות שהטילה ארה"ב בשנה שעברה על שופטים ותובעים בבית הדין, בין היתר בעקבות צווי המעצר שהוצאו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

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רוביו הבהיר בחודש שעבר כי הממשל מתכוון להגביר את הלחץ על בית הדין, ואף לפעול דיפלומטית כדי לשכנע מדינות נוספות לפרוש ממנו. הנשיא דונלד טראמפ מצדו אמר כי הקמפיין נועד להגן על נתניהו ואחרים מפני העמדה לדין.

ארה"ב אינה חברה בבית הדין הפלילי הבין־לאומי, אך בית הדין טוען כי בסמכותו להעמיד לדין גם אזרחי מדינות שאינן חברות בו, כאשר העבירות המיוחסות להם בוצעו בשטחה של מדינה החברה בבית הדין.