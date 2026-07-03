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ברוב רגש: זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר פיאר את שמחת אירוסי נינתו

מתוך שמחה מרוממת פיאר השבוע זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, את שמחת אירוסי נינתו – הכלה נכדת בנו הרב נתן יצחק שכטר, בת לחתנו הרב נחמן דוד היימן | במהלך השמחה רומם הגה"צ את השירה והזימרה בעוז, ואף קרא את שטר התנאים ברוב רגש | צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת אירוסי נינת הגרי"מ שכטר
שמחת אירוסי נינת הגרי"מ שכטר| צילום: צילום: יחיאל רייכמאן
שמחת אירוסי נינת הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת אירוסי נינת הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת אירוסי נינת הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת אירוסי נינת הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת אירוסי נינת הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת אירוסי נינת הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת אירוסי נינת הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)

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אירוסיןהרב יעקב מאיר שכטר

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6

בבית המדרש בירושלים

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32

י"ז בתמוז

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1

שמחת חתן וכלה

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2

כבוד אחרון

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14

במסגרת 'דף הקהילה'

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באוויר ההרים הצלול

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10

בשילוב שבע ברכות

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1

במעון האדמו"ר

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2

ימי דאצ'ה

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9

בהיכל הטישים

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7

בהוראת האדמו"ר

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23

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