וצדיקים ישמחו ברוב רגש: זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר פיאר את שמחת אירוסי נינתו מתוך שמחה מרוממת פיאר השבוע זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, את שמחת אירוסי נינתו – הכלה נכדת בנו הרב נתן יצחק שכטר, בת לחתנו הרב נחמן דוד היימן | במהלך השמחה רומם הגה"צ את השירה והזימרה בעוז, ואף קרא את שטר התנאים ברוב רגש | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:37