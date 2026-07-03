ברוב רגש: זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר פיאר את שמחת אירוסי נינתו
מתוך שמחה מרוממת פיאר השבוע זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, את שמחת אירוסי נינתו – הכלה נכדת בנו הרב נתן יצחק שכטר, בת לחתנו הרב נחמן דוד היימן | במהלך השמחה רומם הגה"צ את השירה והזימרה בעוז, ואף קרא את שטר התנאים ברוב רגש | צפו בתיעוד (חסידים)
מתוך שמחה מרוממת פיאר השבוע זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, את שמחת אירוסי נינתו – הכלה נכדת בנו הרב נתן יצחק שכטר, בת לחתנו הרב נחמן דוד היימן | במהלך השמחה רומם הגה"צ את השירה והזימרה בעוז, ואף קרא את שטר התנאים ברוב רגש | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מקרעטשניף ציין השבוע את יומא דהילולא קדישא של אביו, האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע, במרכז החסידות ברחובות | בטיש ההילולא שולב גם שמחת בר המצווה לנין האדמו"ר, נכד לחתנו האדמו"ר מווערצקי | למחרת, ביום ההילולא פקד האדמו"ר את הציון הק' בבית העלמין ברחובות, בראש קהל עם קודש, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
כפי שדיווחנו אמש באריכות, מאות אברכי כוללי "ישועות משה" דחסידי ויז'ניץ מרכז השתתפו במעמד "זעקת התורה" – עצרת לימוד ומחאה מול משרדה של היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות, כביטוי למחאה על מדיניות האכיפה כלפי בני הישיבות ולומדי התורה | יהושע פרוכטר הצטרף ללומדים ומגיש גלריה (חסידים)
היום, בעיצומו של צום שבעה עשר בתמוז – יום הובקעה העיר, תתקיים עצרת תפילה ומחאה בבית המדרש של החסידות בירושלים, באישור המשטרה ובהשתתפות רבני החסידות, בטענה של השפלות ופגיעה באדמו"ר ובבני משפחתו • בסאדיגורה ירושלים טוענים לאלימות מתמשכת של צד בני ברק כבר תקופה ארוכה (חסידים)
בימים אלו, ניתן להרגיש את הקב"ה עימנו גם בעומק החטא והחושך, בבחינת: 'עמו אנוכי'! אומר רבי נפתלי מרופשיץ, שאהבתנו לקב"ה לא נותנת לנו - לחטוא ב'שלמות', כי האהבה 'מקלקלת' את 'שלמות החטא', ואין בחטא – הנאה 'גישמק'! (חסידים)
קהל חסידים רב נהרו להשתתף בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל והאדמו"ר מלעלוב הר יונה, החתן בן להרב אהרן קאפף, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' אברהם מתתיהו למברגר, רב ביהמ"ד מאקאווא באלעד, וחתן הגה"צ רבי סיני הלברשטאם, אב"ד ביהמ"ד 'דברי חיים' בשיכון ג' בב"ב • רגע השיא של השמחה היה כאשר האדמו"ר מלייפניק עלה לבמת המקהלה וסחף את הקהל בשירה נרגשת בקולו המעורר ובאנרגיה חסידית סוחפת (חסידים)
מעמד כביר של התחלת לימוד מסכת בבא קמא התקיים אמש (שלישי) בבית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים • במעמד ציינו את פתיחת מחזור ג' של הלימוד הקבוע במסגרת "דף הקהילה" • האדמו"ר פיאר את המעמד, ערך טיש 'לחיים' ונשא מדברות קודשו (חסידים)
האדמו"ר מפיטסבורג יצא השבוע לימי נופש בעיירת הנופש הציורית אישגל השוכנת בלב הרי האלפים באוסטריה • אל עיירת הנופש הגיע גם האדמו"ר מספינקא בית שמש, והשניים נצפו כשהם פוסעים יחדיו ומחליפים כוח באוויר ההרים הצלול תוך שהם שקועים בשיח חסידי • צפו בתיעוד מימי המנוחה של האדמו"רים במעטפת הנופים המרהיבים של אוסטריה (חסידים)
בחצה"ק סאטמר התקיימה מסיבת הכרת הטוב "הביאנו המלך" עבור שרי האלפים, שלוחי האדמו"ר מסאטמר שסייעו להתרים מיליוני דולרים לטובת מוסדות יטב לב בארץ הקודש, בשילוב שמחת השבע ברכות לכבוד השמחה בבית הרב חיים שלמה פישר, משב"ק ויד ימינו ונאמן ביתו של האדמו"ר (חסידים)
היסטוריה בקרית יואל: האדמו"ר מסאטמר קבע מזוזה לשני אולמות שמחות חדשים שיוזילו דרמטית את עלויות השמחות לחסידים | המעמד כולו ארך עשרים וחמש דקות בלבד | בטיש הלחיים שיבח האדמו"ר את העסקנים הנמרצים: "בזכותכם ההוצאות כאן הן הזולות בעולם" (חסידים)
האדמו"ר מסאדיגורה, השוהה בימי מנוחה באוסטריה, הפתיע את צוות המטבח והגיע לעמוד מקרוב אחר הידורי הכשרות במלון | במקום התפתח שיח הלכתי עם רב הכשרות של בד"ץ 'מחזיקי הדת' באנטוורפן הגר"מ שארף ועם המשגיח המקומי • תיעוד וסיקור (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול במרכז חסידות פרמישלאן בבני ברק, ערך אמש (שני) האדמו"ר את השולחן הטהור לרגל הילולת אביו, האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע | במהלך השולחן הרחיב האדמו"ר במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות על אף שנות חייו הקצרות (חסידים)
עליית מדרגה במחאה: בהוראתו הישירה של האדמו"ר מויז'ניץ, מאות אברכים ובני תורה יצאו מחר למחאת ענק מול דמות בכירה במערכת המשפטית, תחת הכותרת "זעקת התורה" בעקבות הפגיעה בעולם התורה ומעצר הלומדים | בצעד חריג, האברכים יגיעו מצוידים בגמרות וסטנדרים ויקימו בית מדרש פועם דווקא מול דמות בכירה מאוד במערכת המשפטית | 'כיכר השבת' עם כל הפרטים על המאבק החדש של החסידות (חסידים, בארץ)
מעמד נדיר ומיוחד יתקיים היום בחצר הקודש מחנובקא בעלזא | אחד מיושבי בית המדרש, יהודי מבוגר שלא נפדה מעולם, ייכנס היום בבריתו של 'פדיון הבן' בהשתתפות החסידים | האדמו"ר מספינקא כהנא ישמש ככהן הפודה (חסידים)
במעמד נרגש ונעלה ברמת בית שמש ד' קבע האדמו"ר מערלוי מזוזות בפתח בית מדרשו החדש • הרבי הופיע בהדרו כשלצידו בנו יחידו ונכדו הגדול • בטיש הלחיים האציל הרבי ברכת הקודש לבני משפחת הנגיד המפורסם ר' יעקב שלום פישר ז"ל שהנציחו את זכרו • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב מממעדי ההוד שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו החדש (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'אור החיים' הקדוש זי"ע, ערך האדמו"ר מזוועהיל את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בביתר | במהלך הטיש הרחיב האדמו"ר במשנתו של בעל ההילולא אשר אורו הגדול האיר לארץ ולדרים עליה הן בחייו וממשיךך להאיר לאחר הסתלקותו | בסיום הטיש עברו החסידים לקבלת כוס של ברכה מהאדמו"ר (חסידים)
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