( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע חריג התרחש שלשום בשעות הערב בכביש 806 שבמחוז הצפוני, כאשר שוטרים במהלך פעילות אכיפה יזומה זיהו רכב פרטי שעורר את חשדם. הבדיקה המהירה שנערכה במקום חשפה תמונה מדאיגה: מאחורי ההגה ישב ילד בן 9 בלבד, בעוד אביו, תושב עראבה בן 63, יושב לצדו ומאפשר לו לנהוג ברכב בכביש ציבורי. השוטרים הורו לרכב לעצור באופן מיידי, והאב נעצר במקום להמשך טיפול. בבירור ראשוני שנערך התברר כי האב הרשה לבנו לנהוג על רקע נסיבות אישיות קשות - היותו מצוי בהליך גירושין. "רציתי לעשות טוב לילד", מסר האב לשוטרים, בניסיון להסביר את מעשהו המסוכן.

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:29

האב הועבר לתחנת המשטרה, שם זומן לחקירה ולשימוע בפני קצין משטרה. בתום השימוע הוחלט על השבתת הרכב למשך 30 ימים, בהתאם לסמכויות הקבועות בחוק. המשטרה הבהירה כי מדובר במעשה שעלול היה להסתיים באסון כבד ולסכן את חיי הילד, נוסעי הרכב וכלל משתמשי הדרך.

במשטרת ישראל מסרו כי הם רואים בחומרה רבה כל התנהגות המסכנת את שלום הציבור, ובפרט כאשר מדובר בהעמדת קטין מאחורי ההגה. "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד עבירות תעבורה מסכנות חיים, ותמצה את הדין עם כל מי שיבחר לסכן את ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.