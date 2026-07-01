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פרטים ראשונים מהחקירה

זה החשוד ברצח המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל | תיעוד מרגע המעצר

לאחר מצוד שנמשך כשעתיים, המשטרה הצליחה לאתר ולעצור את החשוד ברצח המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל | החשוד נהג לפקוד את בית מדרשו של הרב והבוקר הגיעו לביתו ודקר אותו למוות (חרדים)

החשוד ברצח הרב עמוס גואטה זצ"ל (צילום: דוברות המשטרה)

לאחר כשעתיים של מצוד, הצליחה לעצור את החשוד ברצח המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל.

עם קבלת הדיווח הראשוני על הרצח, משטרת נתניה פתחה בחקירה ובסריקות נרחבות לאיתור החשוד, שכאמור אותר לאחר כשעתיים.

מחקירה ראשונית עולה כי החשוד, תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו, נהג לפקוד את ישיבתו של הרב והבוקר (רביעי) הגיע לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהזירה.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, קיים הערכת מצב בזירת האירוע והטיל את החקירה על יל”פ שרון. מפקד המחוז הביע זעזוע עמוק מהמקרה ושלח תנחומים למשפחתו ולתלמידיו הרבים של הרב.

בתוך כך, שוטרי מחוז מרכז, בהובלת תחנת נתניה, נערכים לאבטחת מסע הלווייתו של הרב, בהשתתפות אלפי מלווים, תוך שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי.

משטרהרצחנתניהרבי עמוס גואטההרב עמוס גואטה

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