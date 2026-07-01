זה החשוד ברצח המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל | תיעוד מרגע המעצר

לאחר כשעתיים של מצוד, המשטרה הצליחה לעצור את החשוד ברצח המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל.

עם קבלת הדיווח הראשוני על הרצח, משטרת נתניה פתחה בחקירה ובסריקות נרחבות לאיתור החשוד, שכאמור אותר לאחר כשעתיים.

מחקירה ראשונית עולה כי החשוד, תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו, נהג לפקוד את ישיבתו של הרב והבוקר (רביעי) הגיע לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהזירה.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, קיים הערכת מצב בזירת האירוע והטיל את החקירה על יל”פ שרון. מפקד המחוז הביע זעזוע עמוק מהמקרה ושלח תנחומים למשפחתו ולתלמידיו הרבים של הרב.

בתוך כך, שוטרי מחוז מרכז, בהובלת תחנת נתניה, נערכים לאבטחת מסע הלווייתו של הרב, בהשתתפות אלפי מלווים, תוך שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי.