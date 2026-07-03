( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מעדכן הבוקר (שישי) כי מבצע ביטחוני בוצע אתמול בחטיבת בנימין שבשומרון, כאשר לוחמי יחידת דובדבן עצרו בהכוונת שב"כ שמונה מבוקשים במרחב הכפר מוחמאס. המעצרים בוצעו בעקבות אירוע חריג שהתרחש באותו יום, בו נכנסו חסידי ברסלב לכפר ועלה חשד לחטיפתם.

על פי הנמסר מכוחות הביטחון, המבוקשים שנעצרו חשודים במרדף ובתקיפה של האזרחים הישראלים שנכנסו לכפר במהלך היום. הפעילות המבצעית התבצעה בתיאום מלא בין יחידת דובדבן לבין שירות הביטחון הכללי, כשהמודיעין המדויק אפשר את איתור המבוקשים ומעצרם.

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האירוע שהוביל למבצע החל בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר רכב עם מספר חסידי ברסלב נכנס לשכם ללא אישור. בדרך חזרה לירושלים ביצע הנהג עבירת תנועה והמשטרה פתחה במרדף, במהלכו נמלטו הנוסעים אל הכפר מוחמאס. כוחות הביטחון שהוקפצו למקום מצאו את הרכב נטוש ומנופץ, מה שהעלה חשד ראשוני לאירוע חטיפה. סערת ה"בוקר טוב" בעזה: החייל שהעלה סטטוס והסתבך בגדול כיכר השבת | 02.07.26 מערכת הביטחון הקפיצה כוחות גדולים לאזור, כולל מסוק של חיל האוויר, והטילה כתר על מרחב הכפר. במהלך הסריקות הנרחבות התברר כי החסידים עזבו את הכפר בכוחות עצמם, אך במקביל זיהה שב"כ את המעורבים בתקיפתם.

הרכב של החסידים שאותר בכפר ( צילום: לפי סעיף 27א )

יחידת דובדבן, המתמחה במבצעים מיוחדים ביהודה ושומרון, פעלה בשעות אחר הצהריים בהכוונה מודיעינית מדויקת. הלוחמים הגיעו למוחמאס ועצרו את שמונת המבוקשים בפעולה מבצעית מהירה. החשודים הועברו לחקירה בכוחות הביטחון להמשך טיפול.

הכפר מוחמאס, הסמוך לרמאללה, הוא שימור של השם התנ"כי "מכמש" שנמצא בגבול שבט בנימין. המקום מוכר כאזור רגיש מבחינה ביטחונית, והכניסה אליו של אזרחים ישראלים ללא אישור מהווה סיכון ביטחוני משמעתי.

גורמי הביטחון הדגישו כי המבצע מדגים את שיתוף הפעולה ההדוק בין יחידות צה"ל לשב"כ, וכי הפעילות המודיעינית המתמשכת מאפשרת תגובה מהירה ומדויקת לאירועים ביטחוניים. יחידת דובדבן ממשיכה בפעילותה השוטפת בגזרת יהודה ושומרון לסיכול טרור ומעצר מחבלים.

- צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:18

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )