"הפכתם 90 אלף חרדים לעבריינים": אשר מתפוצץ בוועדה

הדיון הסוער סביב גיוס בני הישיבות הגיע היום (חמישי) לשיא של מתיחות בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כאשר ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) יצא במתקפה חזיתית נגד הייעוץ המשפטי של הוועדה. במרכז הסערה: הזינוק החד במספר בני הישיבות המוגדרים כמי שאינם מתגייסים, וההשלכות החוקיות והכלכליות של המצב.

"עד לפני שנתיים היו בכל הארץ 15 אלף משתמטים, כיום יש כבר 90 אלף, וידכם הקשה עוד נטויה", תקף אשר את הייעוץ המשפטי. לדבריו, מדובר בתוצאה ישירה של החלטות משפטיות שגויות, במקום להסדיר את הנושא בהוראת שעה זמנית שתאפשר פתרון מוסכם.

"איך אפשר להתייחס אליהם כאילו מדובר במשתמטים רגילים?", זעם אשר בדברים שעוררו סערה בוועדה. "אלה אזרחים שומרי חוק שכל חטאם הוא לימוד תורה. הפכתם ביום אחד 90 אלף איש לפורעי חוק".

הביקורת של אשר מגיעה על רקע הלחץ הגובר של מערכת הביטחון והייעוץ המשפטי להחיל אכיפה מלאה ומידית על בני הישיבות. הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון העביר לאחרונה חוות דעת חריפה על הצעת החוק להקפאת מעצרי חייבי הגיוס, וקבע כי בנוסחה הנוכחי היא "חורגת ממטרתה המקורית" ומהווה למעשה "סעיף חנינה למשתמטים".

אשר התייחס גם להשוואה היסטורית, תוך שהוא מצביע על כפל מידה לטענתו. "בזמנו היו חקיקות. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחופש העיסוק. ושם הייתה חקיקה בעמימות, על מה זה מדובר, על מה זה חל – לא היה אז פירוט", ציין. לדבריו, החוקים האלה עברו ברוב של 34 בעד מול 24 נגד, בסוף מושב, "ממש ברגע האחרון".

העימות החריף בוועדה משקף את המתיחות הגוברת בין המפלגות החרדיות לבין המערכות המשפטיות בישראל. בעוד הייעוץ המשפטי טוען כי ההסדר המוצע "מעניק לגיטימציה למלש"בים עתידיים שלא לציית להוראות חוק שירות ביטחון", חברי הכנסת החרדים רואים בכך פגיעה בזכות ללימוד תורה ובהסדר הסטטוס קוו ההיסטורי.

המתיחות מתעצמת על רקע המלחמה המתמשכת והלחץ הציבורי להגדלת מספר המתגייסים. יחד עם זאת, גורמים בצה"ל מזהירים כי מעצרי תלמידי ישיבות עלולים דווקא לפגוע בגיוס החרדים ולהרחיק צעירים שהיו מוכנים להתגייס מרצון.

הדיון בוועדת החוץ והביטחון ממשיך להתנהל בצל אי הוודאות המשפטית והפוליטית. בהיעדר חוק גיוס מוסכם, אלפי בני ישיבות מוצאים עצמם במצב משפטי מורכב, כאשר מצד אחד הם ממשיכים ללמוד תורה כפי שנהגו במשך עשרות שנים, ומצד שני מוגדרים כעריקים או משתמטים.

כפי שפורסם ב'כיכר השבת', ראשי הישיבות והכוללים קיבלו בחודשים האחרונים הנחיות מיוחדות לבחורים ואברכים, ובהן אזהרה "להקפיד ביותר על שמירת מעמדם כתלמידי ישיבה" כדי להיכלל בכל חוק עתידי. ההנחיות כללו גם מגבלות על יציאה לחו"ל, כאשר "מרבית התלמידים לא יוכלו לצאת מהארץ" בהיעדר שינוי חקיקתי.