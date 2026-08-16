ברקת ניסה לתאם פגישה עם נתניהו; זו התשובה המאכזבת שקיבל

שר הכלכלה ניר ברקת ביקש לקיים פגישה דחופה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך נתקל בסירוב מצד לשכת ראש הממשלה. לפי הדיווח היום (ראשון) ב-Ynet, בלשכת נתניהו הבהירו לברקת כי "אין צורך" בפגישה כזו, במסר שמשדר עמדה ברורה וקרירה כלפי שר הכלכלה.

ברקע הדיווח - הסוגיה הטעונה סביב הדיווחים לפיהם ניסה ברקת לגרום לכאורה להדחת נתניהו לאחר אירועי 7 באוקטובר. ברקת, שהכחיש בתוקף את המיוחס לו, מצא את עצמו בעמדה מורכבת: לאור העמדה הברורה של לשכת נתניהו, הוא ייאלץ להתמודד עם המשבר והשלכותיו תוך כדי ניהול הקמפיין עד לרגע האחרון לקראת הפריימריז בליכוד.

הרקע: "פוטש שכמעט הצליח"

על פי דיווחים, בימים הסוערים שלאחר מתקפת הפתע של חמאס ב-7 באוקטובר, התגבשה יוזמה בקרב חלק מחברי הליכוד להדיח את נתניהו מראשות הממשלה. גורם מקורב לראש הממשלה חשף לחדשות 12 כי ברקת היה מעורב במהלך זה, וכי "בסביבת נתניהו משוכנעים שברקת פעל אז להפיל את נתניהו".

לדברי הגורם, ברגע שנתניהו גילה את ניסיון ההפיכה, הוא זימן אליו שורה של חברי כנסת ושרים והצליח לבלום את המהלך. גם התרחבות הקואליציה שמה סוף ליוזמה. אך כעת, כך נטען, הגיעה שעת הנקמה. "בני הזוג נתניהו יודעים הכול", סיכם הגורם המקורב. "מבחינתם ניר ברקת היה זה שהוביל וגרוע מכך - זה כמעט הצליח".

תמיכה לאחרים, קרירות כלפי ברקת

יחסו המסתייג של נתניהו כלפי ברקת בולט במיוחד על רקע המעורבות והתמיכה שהפגין בימים האחרונים כלפי מועמדים אחרים במפלגה. בין היתר, העניק ראש הממשלה סרטון תמיכה וקיצור פז"מ לסגן השר אלמוג כהן, העניק תמיכה פומבית לח"כ אביחי בוארון, וקידם דמויות נוספות הזוכות לעדנה ברחוב הליכודי.

על פי הדיווח, השריון של איש העסקים אורן דוברונסקי במקום ה-11 ברשימת הליכוד נועד בין היתר לפגוע בברקת. הגורם המקורב לנתניהו הבהיר כי השריון של דוברונסקי הוא רק ההתחלה, ובזמן שנותר עד הבחירות ינסה נתניהו לחזק מועמדים נוספים שיכולים להוריד את ברקת במורד הרשימה - ביניהם אלי כהן, אופיר כץ, עמיחי שיקלי ואחרים.

האלטרנטיבות והחיכוך סביב ברקת מתרחשים בשעות מתוחות במיוחד, כאשר כ-80 מועמדים מתמודדים על 17 מקומות ריאליים בלבד ברשימה הארצית. המציאות הזו צפויה להותיר כ-14 שרים וחברי כנסת מכהנים מחוץ למקומות הריאליים לכנסת הבאה.

המתח הגבוה מתבטא גם בקרבות משפטיים ופנימיים, כפי שהתרחש בעתירתה של ח"כ טלי גוטליב נגד השריון של שר הביטחון ישראל כ"ץ, עתירה ממנה חזרה בה לאחר שבית הדין של המפלגה מתח ביקורת על ההתנהלות סביב הליך השריון.