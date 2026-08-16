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קרבות פוטושופ

"נתניהו, תיקנו לך": העריכה של מפלגת איזנקוט שעוררה את זעם הליכוד

היועץ המשפטי של הליכוד, עו״ד אילן בומבך, שיגר מכתב התראה למפלגה של גדי איזנקוט בעקבות פרסום שבו נערך באופן דיגיטלי שלט חוצות של הליכוד והוחלף המסר המקורי • בליכוד טוענים לתעמולת בחירות אסורה ודורשים להסיר את הפרסום עד מחר בצהריים • אם הדרישה לא תיענה, במפלגה מאיימים לפנות ליו״ר ועדת הבחירות המרכזית (פוליטי)

6תגובות
המודעה המקורית משמאל, מימין המודעה לאחר העריכה

הקרב בין הליכוד למפלגתו של גדי איזנקוט מגיע לזירה המשפטית: היועץ המשפטי של הליכוד, עו״ד אילן בומבך, שיגר הערב (ראשון) מכתב התראה למפלגת ״ישר! עם איזנקוט״, בעקבות מודעה שפורסמה ברשתות החברתיות ובה נערך באופן דיגיטלי שלט חוצות מקמפיין הליכוד.

בשלט המקורי של הליכוד מופיעות דמויותיהם של גדי איזנקוט, יאיר גולן, עלי חמינאי ואחמד טיבי, לצד הכיתוב ״הם רוצים ש יפסיד, אל תתנו להם לנצח״.

בפרסום שהעלתה ״ישר! עם איזנקוט״ נעשה שימוש באותו שלט, אך המסר שונה ל״הם רוצים שאכ״ל יקרוס, אל תתנו לנתניהו לנצח״. בפוסט שליווה את התמונה נכתב: ״ישר! עם איזנקוט. נתניהו, תיקנו לך. רק איזנקוט יקים ממשלת גיוס ציונית על מלא״.

בליכוד דורשים להסיר את הפרסום

במכתב טוען בומבך כי הפרסום מהווה תעמולת בחירות אסורה, בין היתר בשל השימוש בשלט המזוהה עם קמפיין הליכוד ובשל אופן הצגתו לאחר העריכה.

עוד טוענים בליכוד כי הפרסום נעשה באמצעות מודעה ממומנת ברשתות החברתיות, וכי יש בכך, לשיטתם, הפרה של הוראות חוק הבחירות הנוגעות לדרכי תעמולה.

הליכוד דורש ממפלגתו של איזנקוט להסיר את המודעה מכל אמצעי התקשורת והרשתות החברתיות שבהם פורסמה, ולהפסיק לעשות בה שימוש.

במכתב נקבע למפלגת ״ישר!״ דד ליין עד מחר (שני) בשעה 12:00. אם המודעה לא תוסר עד אז, בליכוד מאיימים לפנות ליו״ר ועדת הבחירות המרכזית בבקשה להוציא צו נגד המשך הפרסום.

המהלך הנוכחי מגיע לאחר שבשבועות האחרונים פעל הליכוד משפטית גם נגד פרסומים אחרים שלטענתו מהווים תעמולת בחירות אסורה, בהם מכתב התראה שנשלח בסוף חודש יולי בעקבות פרסום תמיכה באיזנקוט.
בנימין נתניהוהליכודגדי איזנקוטתעמולת בחירות

6 תגובות

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5
"ישר" - לא כל כך ישר.
אמת
אחלה פרסומת
דינה
4
עבר זמנו. חלאס. הבן אגם ישב עם אבעס, החזיר שטחים, בעד ההתנתקות. חלאס לשחק אותה מגן האומה. מחריב האומה!
ארז
3
אם כןניש ליסגורנאת ערוץ 14 בהול. כי מדובר בערץ תעמולה של הליכוד. ליסור . בהול ליסגור את ערות 14 שהוא ערוץ תעמולת בחירות
שמואל הר ציון מזור

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