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ירי בנגמ"ש

"פיון ושופר": ח"כ גוטליב במתקפה חסרת תקדים נגד ינון מגל

לאחר שדיווח על דיון חירום שהתקיים כביכול בלשכת נתניהו, שעסק במגעים של גוטליב ושל השרה מאי גולן למעבר למפלגת עוצמה יהודית תוך חשש מקיזוז מנדטים מהליכוד, ח"כ גוטליב פותחת מבערים על ינון מגל | "האלוקים שאתה מאמין בו מזמן לא מאמין בך ולא לך" תקפה גוטליב (פוליטי)

19תגובות

תסמיני הפריימריז: חברת הכנסת טלי גוטליב מסיעת הליכוד תקפה הערב (ראשון) בחריפות את איש התקשורת ינון מגל, בעקבות פרסום בערוץ הטלגרם שלו, ולפיו מקיים דיון בעקבות חשש שגוטליב תקח את המנדט ותעבור לעוצמה יהודית.

הפרסום ייחס לגורמים בסביבת ראש הממשלה דיווח על אודות .

בתגובה לפרסום, גוטליב דחתה מכל וכל את הטענות, ובפוסט חריף שפרסמה תקפה גוטליב את "ינון מגל החבר של רונן בר ודדי ברנע שבגללו לא נדע לעולם מה התרחש עלינו עובר לתופת אוקטובר", שלדבריה "עסוק בלהשחיר אותי ולהפחיד את הבוחרים מפניי".

גוטליב כתבה למגל: "הפעם הרחקת לכת. אתה מפיץ שקר מחפיר ולפיו רהמ מקיים ברגע זה דיון שלפיו יש חשש שאקח את המנדט ואעבור לעוצמה יהודית. רה"מ מוסר לך דש חם כי הוא לא בלשכתו כרגע והוא אינו מקיים שום דיון כזה".

גוטליב המשיכה וכתבה: "יותר מזה אני שווה 6 מנדטים כידוע לך לו הייתי רצה לבד, אך אני מחוייבת לא לאגו שלי אלא למחנה הימין. אני כח אלקטורלי בליכוד והחברים שלך בצמרת השב"כ מוטרדים ממני מאד".

גוטליב תקפה אישית את מגל וכתבה בעוקצנות כי "הכוחנות במקרה הטוב שהפגנת כלפי מי שעבד תחתיך בוואללה לא מרשימה אותי ולא נוגעת בי. דש חם לרונן בר החתרן המסוכן שאתה הפיון והשופר שמלבין אותו ואת אשמתו לתופת אוקטובר".

את דבריה חתמה בהודעה על הכחשה צפויה ובנימה חריפה: "תוך זמן קצר תצא הכחשה סדורה מדובר הליכוד. אגב, האלוקים שאתה מאמין בו מזמן לא מאמין בך ולא לך".
בנימין נתניהוהליכודעוצמה יהודיתטלי גוטליבינון מגל

19 תגובות

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13
התבטאות חמורה של גוטליב...מה לנשים להנהגה..כבר אמרנו?!!!
יהודי
12
טלי ינון שם אותך בכיס הקטן תמשיכי לקרקר כמו תרנגול חחחח
ישראל
11
לא כדאי להתחיל איתה. היא יודעת לנקד כל מילה
חחחח

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