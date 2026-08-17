הפריימריז בליכוד, באשדוד ( צילום: Liron Moldovan/FLASH90 )

הפריימריז בליכוד: בשעה 10:00 בבוקר (שני) נפתחו 80 הקלפיות ברחבי הארץ ו- 142 אלף מתפקדי הליכוד יבחרו במהלך היום את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת. הקלפיות יינעלו בשעה 22:00.

עדכונים שוטפים: 11:20: יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן מאחל "בהצלחה" לליכוד בפריימריז.

11:00: שר המשפטים יריב לוין הצביע בפריימריז בליכוד ואמר כי הוא נחוש ולא יוותר עד שישלים את עשיית הצדק. "אשלים את הרפורמה הזו שהיא חיונית למדינת ישראל, לעתיד המדינה, ליכולת שלנו לקיים כאן מדינה יהודית".

10:45: בעיצומו של הפריימריז ראש הממשלה בנימין נתניהו מפרסם את תמיכתו באסנת זוהר.

10:40: השר עמיחי שיקלי הניח תפילין ברכבו, ואמר כי "הסיעה הכי חשובה - סייעתא דשמיא".

10:35: השר חיים כץ, ששוריין על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת הליכוד, הגיע להצביע בפריימריז וקרא לכל מתפקדי הליכוד, "לבוא ולהצביע". לדבריו, "אנחנו צריכים נבחרת חזקה, אנחנו בטוחים בכם!".

השר חיים כץ מצביע בפריימריז השר חיים כץ מצביע בפריימריז 10 10 0:00 / 0:09

10:32: השר ניר ברקת פתח את בוקר הפריימריז בתפילה בכותל המערבי.

10:30: 1,770 בעלי זכות בחירה הצביעו בפריימריז עד השעה 10:23.

כך עובד הפריימריז בליכוד

124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות. המתפקדים יקבלו שני טפסים, בראשון יבחרו 12 שמות ברשימה הארצית - הכוללת גם משבצת עולים, צעירים ואנשים עם מוגבלות ובטופס השני יבחרו שם אחד לכל מחוז.

לפי הערכות כדי להגיע למקום ריאלי ברשימה צריכים לפחות 20 אלף קולות, וכדי להתברג במקום גבוה ידרשו לפחות 25 אלף קולות.

בשל שמונת השריונים שאושרו לראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימה - במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29, הרי שעד המקום ה-30 ישנם 17 מקומות ריאליים בלבד, שעליהם מתמודדים 31 שרים וחברי כנסת מכהנים, מה שאומר ש-14 חברי כנסת ושרים צפויים להישאר בבית בכנסת הבאה.

כזכור, נתניהו כבר הודיע שישריין את איש העסקים אורן דוברונסקי, והשרים גדעון סער, ישראל כ"ץ וחיים כץ.

בשעה 22:00, כאמור, ייסגרו הקלפיות וחברי הקלפי יחלו את תהליך הספירה הידני של הטפסים שייערך בליווי עורך דין מטעם הליכוד שיפקח על טוהר הבחירות ותקינות ההליך.

עם סיום הספירה בכל קלפי, התוצאות יועברו לחמ"ל המרכזי באצטדיון בלומפילד בתל אביב, ולקראת שעות הלילה המאוחרות יתברר הרכב הרשימה של הליכוד.

הפריימריז בליכוד, בירושלים ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

מירי רגב מאשימה

שרת התחבורה מירי רגב תקפה הבוקר את ועד עובדי חברת אל על והאשימה אותם כי הם מנסים לחסל את מועמדותה. בריאיון לרדיו 103FM אמרה רגב: "לצערי רוצים לחסל אותי. אל על הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם שהם הולכים לי על הראש והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי".

רגב הוסיפה והבהירה: "אני אביא את חברת הלואו קוסט וויז אייר או חברה דומה, לא יעזור לאל על. לא יכול להיות שקבוצת לחץ של ועד מתפקדים יחד עם הנהלת אל על יעשו איתי פה עניינים וחשבונות".

גוטליב וברקת במוקד העניין

במערכת הפוליטית יעקבו היום אחר התוצאות שיגיעו לקראת חצות לילה, כאשר העיניים יהיו נשואות במיוחד לשני שמות: השר ניר ברקת וחברת הכנסת טלי גוטליב. על פי דיווחים, ראש הממשלה נתניהו מעדיף לראות את שניהם בתחתית הרשימה.

סקרים פנימיים שהוצגו לראש הממשלה ערב הפריימריז מצביעים על כך שגוטליב צפויה להתברג בעשירייה השנייה של הרשימה ולגרום, לפי הנתונים, נזק אלקטורלי של שניים עד שלושה מנדטים בקרב קהלי יעד מרכזיים בבחירות הכלליות. נתניהו התייחס לממצאים והגדיר אותם כ"נתונים מטרידים", אך הכריע שלא להוביל מהלך התערבות רשמי.

ברקת, מצידו, מצא את עצמו במצב מורכב לאחר שביקש לקיים פגישה דחופה עם ראש הממשלה אך נתקל בסירוב. בלשכת נתניהו הבהירו לשר הכלכלה כי "אין צורך" בפגישה כזו, במסר שמשדר עמדה ברורה וקרירה. ברקע הדיווח - הסוגיה הטעונה סביב הדיווחים לפיהם ניסה ברקת לגרום להדחת נתניהו לאחר אירועי 7 באוקטובר, דיווחים שאותם ברקת מזים בתוקף.