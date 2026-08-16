פריימריז הליכוד , המחשה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

התחרות העזה על המקומות ברשימת הליכוד לכנסת הביאה היום (ראשון) לפרישתם של שלושה חברי כנסת מכהנים מהמרוץ. אליהו רביבו, משה פסל וצגה מלקו הודיעו כי לא ימשיכו בהתמודדות, על רקע מערכת השריונים והמורכבות בשיטת הבחירות הפנימית.

רביבו, שכיהן כחבר כנסת מטעם המפלגה, תקף את המנגנון הפנימי ואמר כי "שיטת הבחירות והשריונים מקשה מאוד". דבריו משקפים את התסכול בקרב חלק מהמתמודדים מול המציאות הפוליטית שנוצרה במפלגה, כאשר שמונה שריונים שהוקצו לראש הממשלה בנימין נתניהו מצמצמים את המקומות הפתוחים לתחרות. במקביל לפרישות, שוריינו מקומות עבור שרים בכירים במפלגה. השרים ישראל כ"ץ וחיים כץ קיבלו שריון, לצד גדעון סער, מישל בוסקילה ואיש העסקים אורן דוברונסקי. כמו כן, נבחן שריון עבור הכדורגלן מנשה זלקה, במהלך שמעורר ביקורת בקרב חברי המפלגה. על פי הסקרים הפנימיים המסתמנים, חברת הכנסת טלי גוטליב ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה מובילים את מגמת התמיכה בקרב המתפקדים. הנתונים מצביעים על כך שגוטליב צפויה להתברג בעשירייה השנייה של הרשימה, בעוד אוחנה נהנה מתמיכה רחבה.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

שרים בכירים נדחקים לאחור

הסקרים דוחקים לאחור שרים בכירים במפלגה, ביניהם יואב קיש, שלמה קרעי, גילה גמליאל ודודי אמסלם. המצב יוצר מתח בקרב 34 המתמודדים המכהנים, שנאבקים על מספר מצומצם של מקומות הנחשבים לבטוחים בבחירות הכלליות.

בסביבתו של ראש הממשלה הוצגו סקרים פנימיים המצביעים על כך שמיקומה של גוטליב בצמרת עלול לעלות למפלגה באובדן של שניים עד שלושה מנדטים בבחירות הכלליות. נתניהו הגדיר את המצב ואמר כי "הנתונים מטרידים", אך נמנע מלהתערב באופן רשמי. גוטליב הכחישה את הדיווחים.

"המתפקדים יעשו את השיקולים הנכונים בפריימריז", נטען כי אמר ראש הממשלה, תוך שהוא משאיר את ההחלטה בידי חברי המפלגה. ההימנעות מהתערבות ישירה משקפת את המורכבות הפוליטית שבה נמצא נתניהו, בין הרצון לשמור על תדמית דמוקרטית לבין החשש מתוצאות אלקטורליות.

בן גביר: "שרים מהליכוד ביקשו שריון אצלי"

על רקע המאבק על המקומות הריאליים, טען יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר כי נציגים במפלגה ניסו לבדוק אפשרויות חלופיות. בדברים שנשא בריאיון ל-103fm אמר בן גביר כי "ארבעה שרים ועוד ארבעה-חמישה ח"כים מהליכוד ביקשו ממני לאחרונה לשריין אותם ברשימת עוצמה יהודית כי הם רואים את הסקרים".

בן גביר הסביר כי הפניות הגיעו מתוך חשש של חברי כנסת ושרים מכהנים שייפלו בפריימריז הצפוי, אך הבהיר שסירב לקבל אותם. "אני חושב שצריך לבנות מפלגה עם אנשים שמאמינים בדרך", אמר, תוך שהוא דוחה את הרעיון לשריין פוליטיקאים מהליכוד ברשימתו.