בני זוג שניהם ווטרינרים במקצועם, ואם המשפחה משרתת כקצינה בדרגת מייג'ור בחיל האוויר האמריקאי, עברו יחד עם שני ילדיהם הקטנים תהליך גיור אורתודוקסי מורכב וממושך, שהגיע לשיאו בחתונתם כדת משה וישראל בניו יורק.

האירוע, שהתארגן בתוך ימים ספורים בלבד על ידי מתנדבים שלא הכירו את בני הזוג קודם לכן, סימן את סיומה של דרך ארוכה שכללה מעברי בסיסים, לימודים אינטנסיביים והתמודדות עם אתגרים הלכתיים וטכניים שנבעו מהשירות הצבאי.

הסיפור המלא פורסם באתר COLive. ראשיתו בגיור רפורמי שעברה האם בשנת 2015. לפני כשתים עשרה שנים נישאו בני הזוג לראשונה, אולם התפנית המשמעותית התרחשה בשנת 2024, בעת שהאם שהתה בהצבה צבאית בגרמניה. שם פגשה המשפחה, לפי הדיווח, את שליח חב"ד והרב הצבאי, הרב לוי פקאר, יחד עם רעייתו. ההיכרות עמם עוררה בבני הזוג את הרצון לחקור לעומק את היהדות האורתודוקסית ולשנות את אורח חייהם. בעזרת ארגון "אלף" והרב פקאר, החלו בני הזוג בסדרת לימודים, שיעורים וקבלת חומרי עזר תורניים, עד שגמלה בליבם ההחלטה לעבור תהליך גיור אורתודוקסי מלא יחד עם ילדיהם.

הדרך לגיור הציבה מכשולים לא פשוטים, בעיקר מול בתי הדין. השירות הצבאי של האם הוליד מעברים תכופים בין בסיסים, דבר שהקשה על היכולת להבטיח מגורים קבועים בקהילה דתית מוכרת – תנאי סף מקובל בבתי דין לגיור. לאחר חיפושים, הסכים בית דין בניו יורק לקבלם כמועמדים, תחת ההתחייבות כי ישלימו את תוכנית הלימודים, ישמרו תורה ומצוות במלאתן, ויקבעו בסופו של דבר את ביתם בקהילה אורתודוקסית.

במשך שנתיים הקפידה המשפחה על קלה כבחמורה, שמרה על כשרות מלאה והפכה לשומרת שבת. היות שמקום מגוריהם באותה עת בדייטון שבאוהיו היה מרוחק מהמרכז החב"די המקומי, התארחה המשפחה בקביעות בביתם של שלוחי חב"ד באזור בסופי שבוע ובחגים. בהמשך, כשקיבלה האם צווי העברה חדשים לוושינגטון, רכשה המשפחה בית בסילבר ספרינג שבמרילנד – אזור בעל קהילה דתית מגובשת. בעוד הבעל והילדים עברו לבית החדש, נותרה האם זמנית באוהיו עד להשלמת הצווים.

עם סיום פרק הלימודים, הגיעה המשפחה לניו יורק למפגש המסכם בבית הדין ולטבילה במקווה. לפי ההלכה, המעמד חייב את בני הזוג להינשא מחדש כדת וכדין, והחתונה נקבעה לאותו השבוע. בני הזוג מצאו את עצמם בפני שוקת שבורה בכל הנוגע לארגון האירוע בזמן אפסי, בעודם מנהלים את חייהם בשתי מדינות שונות ומתכוננים למעבר דירה. הודעה שהעלתה האם בקבוצת נשים של ארגון "אחותנו", המסייע למתגיירות, הובילה לגל של ערבות הדדית.

תושבי שכונת וסט המפסטד בניו יורק, לצד פעילות הארגון ורבני חב"ד המקומיים, נרתמו למשימה ותוך יממה אחת דאגו לכל פרטי החתונה. המתנדבים הרימו אירוע מלא שכלל אולם, קייטרינג, תזמורת, צלמים, קישוטים וסידורי פרחים, ואף אספו עבור המשפחה תשמישי קדושה, ספרים ומתנות לבית היהודי החדש. לחתונה זרמו חוגגים רבים מכל בתי הכנסת באזור, לצד בחורי ישיבות ונוסעים שהגיעו ישירות משדה התעופה, כדי לשמח את החתן והכלה שכלל לא הכירו. את החופה ניהל הרב פקאר שהגיע במיוחד מבסיסו בטקסס, לצד רבנים צבאיים נוספים. כעת, לאחר החתונה, החלה המשפחה את חייה החדשים במרילנד, כשהאם אף קיבלה אישור רשמי מחיל האוויר לעטות כיסוי ראש בעת לבוש מדים.