המחבל שהחזיק את שלושת החטופים שנהרגו בשוגג מאש צה"ל - חוסל

שלושת החטופים שברחו מהשבי ונהרגו בשוגג ( צילום: באדיבות המשפחות )

כוחות צה"ל ושב"כ ביצעו תקיפה מדויקת בצפון רצועת עזה, במהלכה חוסל מחמד נעים ג'נדיה, ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'אעייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר מכוחות הביטחון, ג'נדיה שימש כאחראי על החזקת שלושה חטופים ישראלים במנהרה תת-קרקעית - יותם חיים, סאמר אל-טלאלקה ואלון שמריז הי"ד.

המחבל שחוסל היה דמות מרכזית בפעילות הטרור של חמאס בגדוד שג'אעייה. ביום השבעה באוקטובר, ג'נדיה שימש כראש חוליית נוח'בה שפשטה על קיבוץ נחל עוז ולקח חלק פעיל בחטיפת סרן דניאל פרץ ז"ל. במהלך המלחמה, הוא המשיך לפעול נגד כוחות צה"ל ברצועה וניסה לקדם מתווי טרור נוספים.

( צילום: דובר צה"ל )

כזכור, שלושת החטופים - יותם חיים, סאמר אל-טלאלקה ואלון שמריז הצליחו להימלט מידי שוביהם ויצאו למסע חילוץ עצמי הרואי. במהלך מסע ההצלה, הם השאירו סימנים מזהים וקראו לעזרה, אך למרבה הטרגדיה נפלו בשוגג מאש כוחות צה"ל שזיהו אותם בטעות כמחבלים. נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט להוקיר את גבורתם ולהעניק למשפחותיהם תעודת הוקרה ייחודית בטקס מרגש בבית הנשיא. סערת ה"בוקר טוב" בעזה: החייל שהעלה סטטוס והסתבך בגדול כיכר השבת | 02.07.26 איריס חיים, אמו של יותם ז"ל, הפכה מאז לסמל של אחדות ורחמים. במהלך השנה האחרונה היא פעלה ללא לאות למען משפחות החטופים והקימה את "בית יותם" לריפוי נפגעי נפש. בטקס הדלקת המשואות היהודי של 'כיכר השבת', העלתה איריס את "משואת הרחמים ואצילות הנפש" לזכר בנה ולזכר כל החטופים.

איריס חיים מעלה את "משואת הרחמים ואצילות הנפש" איריס חיים מעלה את "משואת הרחמים ואצילות הנפש" 10 10 0:00 / 2:01

פעיל בולט בטקסי חמאס

מעבר לתפקידו כאחראי על החזקת החטופים, ג'נדיה היה מהפעילים הבולטים והבכירים בארגון הטרור. הוא השתתף בטקסים רעולי פנים של חמאס לקראת עסקאות שחרורי החטופים, והיה מעורב בניסיונות לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים ברצועה גם בתקופה האחרונה.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם, תוך שמירה על מוכנות להסרת כל איום מיידי. המבצע לחיסול ג'נדיה מהווה המשך למאמצי מערכת הביטחון לפגוע בדרגים הבכירים של ארגון הטרור חמאס ולהביא לחשבון את המעורבים בחטיפת אזרחי ישראל.