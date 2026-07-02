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מסתובב חופשי: שב"כ ומשטרה במרדף דרמטי אחרי ערבי חשוד בירי

כוחות משטרה ושב"כ מנהלים משעות הבוקר מרדף אחרי חשוד בירי בשפרעם במהלך הלילה | היורה הצליח להימלט וככל הנראה חמוש | המשטרה אמרה כי איתרה את רכבו מוקדם יותר אך ללא החשוד (חדשות, משטרה)

החשוד בירי שתמונתו פורסמה (צילום: משטרה)

כוחות גדולים של משטרה ושב"כ מנהלים בשעות אלו מצוד נרחב אחר חשוד משפרעם שפתח באש במהלך הלילה.

המשטרה ביקשה מהאזרחים לגלות עירנות ולדווח למוקד 100 אם נתקלים באדם זה שנמצא במנוסה.

המרדף נמשך בשעות אלו בעיקר בכבישי הצפון לאור הערכה כי הוא עדיין נמצא באזור. תושבים מדווחים על נוכחות מוגברת של משטרה בכבישי הצפון בדגש על אזור הקריות.

במקביל, המשטרה מסרה כי רכב, ככל הנראה של החשוד אותר באזור הקריות ללא החשוד עצמו.

"בתום סריקות אחר רכב חשוד בביצוע ירי שארע אמש בגזרת מחוז צפון. אותר רכב באזור הקריות ללא חריג. בניגוד להודעות שונות שרצות בקבוצות, אין חריג", לשון הודעת המשטרה.

ירישב"כשפרעם

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