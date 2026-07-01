הקונגרס סוער: רצח מכוון? כשישראל הרגה 34 מלחים אמריקאיים

חבר הקונגרס תומאס מאסי | נזקי הירי על דופן אוניית הביון

ב-8 ביוני 1967, בעיצומה של מלחמת ששת הימים, הותקפה ספינת הביון האמריקאית USS Liberty על ידי מטוסים וספינות טורפדו של צה"ל מול חופי סיני. המתקפה הקשה הביאה למותם של 34 מלחים אמריקאים ולפציעתם של 171 נוספים.

ישראל נטלה אחריות על התקיפה תוך שעות, אך טענה כי מדובר בטעות בזיהוי – כוחות חיל האוויר והים חשבו בטעות כי מדובר בספינה מצרית. בעקבות האירוע, ישראל התנצלה ושילמה מיליוני דולרים כפיצויים למשפחות הקורבנות ולניצולים. למרות שחקירות רשמיות של ארה"ב וישראל קבעו לאורך השנים כי מדובר ב"אש ידידותית" וטעות מצערת, התקרית נותרה מוקד לתיאוריות קונספירציה ולביקורת חריפה מצד מתנגדי ישראל.

ליברטי יום לאחר ההתקפה

דרישה לחקירה חדשה וחשיפת מסמכים

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כעת, 59 שנים לאחר האירוע, חבר הקונגרס תומאס מאסי (קנטקי) הציף את הנושא מחדש על בימת בית הנבחרים. מאסי הציג החלטה הקוראת לנשיא ארה"ב להסיר את הסיווג הביטחוני ולפרסם את כל הרשומות הממשלתיות הנותרות בנוגע לתקיפה.

מאסי לא חסך במילים קשות והאשים את ישראל בכך שפעלה ב"כוונה לרצוח את כל מי שהיה על הסיפון". הוא ציטט בכירים לשעבר, כמו מנהל ה-CIA לשעבר ריצ'רד הלמס, שהטילו ספק במסקנות החקירות הרשמיות וטענו כי ישראל ידעה בדיוק במי היא תוקפת.

המהלך של מאסי זכה לשבחים מצד ארגוני וטרנים ודמויות מהימין הקיצוני, אך נתקל בביקורת נוקבת מצד מחוקקים אחרים כמו דן קרנשו, שכינה את דבריו "קונספירטיביים" וטען כי מדובר בניסיון למשוך תשומת לב ברשתות החברתיות. הליגה נגד השמצה (ADL) הזהירה כי הפצת נרטיבים אלו נועדה לערער את יחסי ארה"ב-ישראל ולהצית חוסר אמון.

בעוד ישראל ממשיכה לדבוק בעמדה שהיה זה מקרה טרגי של טעות בזיהוי, הלחץ הגובר לחשיפת מסמכים סודיים עלול להעמיד את הקשר בין המדינות למבחן ציבורי מחודש.