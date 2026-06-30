דרמה בגבול: הסורים שמו יד על ה"אול"ר" הסודי של צה"ל

תושבים בדרום סוריה איתרו לאחרונה מכשיר טלפון צה"לי מוצפן מסוג "אול"ר", שנפל לידיהם במהלך פעילות מבצעית של כוח מילואים במרחב. המכשיר, שאותר במחוז דרעא סמוך לאזור החיץ הישראלי, הפך במהירות לוויראלי: כלי תקשורת סוריים, ביניהם סוכנות הידיעות הרשמית SANA, פרסמו תמונות של המכשיר, ותושבים מקומיים העלו לרשתות החברתיות סרטונים המציגים את "השלל" החדש.

מדובר בטלפון חכם מסוג Samsung XCover Pro 6, דגם מוקשח שהוסב לשימוש צבאי. המכשיר, המכונה בצה"ל "אול"ר", נכנס לשימוש בשנת 2022 ומטרתו העיקרית היא להחליף את מפות הנייר הפיזיות.

הוא כולל מערכת ניווט מתקדמת, יכולות ניהול בטיחות לדרג הטקטי ומערכת צ'אט פנימית. על פי גורמי ביטחון, המכשיר מנותק מרשת התקשורת האזרחית ומחובר למערכות צבאיות מסווגות, מה שאמור למנוע חשיפת מידע רגיש במקרה של נפילה לידי אויב.

התקרית אירעה על רקע הסלמה חריפה בגזרה הסורית. בימים האחרונים חיסלו כוחות צה"ל שני מחבלים חמושים, שככל הנראה נשלחו על ידי איראן או כוח קודס, לאחר שניסו להתקרב ליישובים ישראלים או למוצבי צה"ל ברמת הגולן. המכשיר אבד במהלך עימותים שהתפתחו בין כוחות צה"ל לתושבים מקומיים באזור בעת שהלוחמים היו בפעילות מבצעית.

תגובת צה"ל:

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לאירוע כי "המקרה מוכר ומתוחקר" וכי הנושא מטופל בצירים הרלוונטיים. למרות ההרגעות לגבי אבטחת המידע, עצם הימצאות טכנולוגיה צה"לית בידיים עוינות מעוררת שאלות לגבי נוהלי האבטחה של ציוד רגיש במהלך תמרון מבצעי.