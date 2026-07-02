שיין מסירה מוצרים מהמדפים ברחבי העולם - "סכנה לרוכשים"

ענקית האופנה המקוונת שיין (Shein) הסירה מספר פריטים מפלטפורמת המכירות הגלובלית שלה לאחר שבדיקות מעבדה עצמאיות חשפו רמות מסוכנות של חומרים כימיים בבגדים. הבדיקות, שבוצעו עבור ארגון הסביבה הגרמני Deutsche Umwelthilfe (DUH), מצביעות על חריגות חמורות מהתקנים האירופיים לבטיחות מוצרים.

על פי הדו"ח, מתוך 18 פריטי לבוש שנבדקו, שבעה נמצאו כמפרים את הרגולציה האירופית. הממצאים המדאיגים ביותר נוגעים לנוכחות של PFAS - קבוצת חומרים הידועה כ"כימיקלים נצחיים" בשל עמידותם בסביבה וקושי פירוקם. אחד הפריטים, מעיל לילדים, הכיל רמות PFAS הגבוהות פי 1,100 מהמותר, בעוד שמעיל נוסף שיועד לבני נוער חרג פי יותר מ-12,000 מהסף החוקי.

בנוסף, נמצאו ריכוזים חריגים של פתלטים - חומרים המשמשים כפלסטיצייזרים ונקשרו לפגיעה במערכת ההורמונלית. זוג מגפי נשים שנבדק הכיל DEHP בריכוז של 179,000 מיליגרם לקילוגרם, כמעט פי 179 מהמגבלה החוקית באיחוד האירופי.

הארגון DUH שלח לשיין מכתב התראה רשמי בדרישה להסיר את המוצרים מהשוק באופן מיידי והודיע כי יעביר את ממצאי הבדיקות לנציבות האירופית. מנגד, שיין הודיעה כי הסירה זמנית את הפריטים וכי היא מבצעת בדיקות פנימיות נוספות, תוך הדגשה כי הספקים שלה מחויבים לעמוד בתקני בטיחות בינלאומיים.

הפרשה הנוכחית אינה עומדת לבדה. בדיקות קודמות של ארגונים כמו Stiftung Warentest ו-Greenpeace מצאו שיעורי כשל גבוהים במיוחד במוצרים של שיין ושל פלטפורמות דומות, כאשר חלק ניכר מהפריטים חרגו מהמגבלות החוקיות לחומרים מסוכנים.

במקביל, שיין מתמודדת עם לחץ רגולטורי הולך וגובר באירופה ובעולם. הנציבות האירופית פתחה בחקירה רשמית נגד החברה במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים (DSA), צרפת כבר הטילה עליה קנס של כ-22 מיליון אירו, ובארצות הברית הוגשה נגדה תביעה בטקסס בגין שימוש בחומרים רעילים והפרות נוספות.

ב-DUH טוענים כי מעבר לסכנה הבריאותית, מדובר גם בעיוות תחרותי: מכירת מוצרים שאינם עומדים בתקנים מאפשרת לחברות כמו שיין להציע מחירים נמוכים במיוחד על חשבון בטיחות הצרכנים. הארגון קורא להחמרת הפיקוח ולהטלת אחריות רחבה יותר על יצרנים בתחום האופנה המהירה.

בתוך כך, צפויים שינויים רגולטוריים נוספים באירופה, כולל ביטול הפטור ממכס על חבילות זולות עד 150 אירו כבר מיולי 2026 - מהלך שעשוי לפגוע במודל העסקי של פלטפורמות כמו שיין.

ההמלצה לצרכנים, לפי הארגונים הסביבתיים, היא לנקוט משנה זהירות ברכישת מוצרים זולים במיוחד, במיוחד כאשר מדובר בבגדי ילדים, מוצרי קוסמטיקה ואלקטרוניקה.