הרובוט החדש של UBTech ( צילום: יצרן )

חברת הרובוטיקה הסינית UBTech הכריזה השבוע באירוע השקה גדול בשנג'ן על סדרת רובוטים דמויי אדם חדשה לצרכנים, תחת השם UWORLD U1 - מהלך שמסמן שלב נוסף במעבר של טכנולוגיות רובוטיות מתקדמות אל השוק הביתי.

החברה חשפה שלושה דגמים עיקריים: דגם U1 Lite, גרסה חלקית הכוללת פלג גוף עליון בלבד, במחיר התחלתי של 119,800 יואן (כ-17 אלף דולר); דגם U1 Pro במחיר של 169,800 יואן (כ-24 אלף דולר); ודגם הדגל U1 Ultra, שמגיע למחירים של עד 990 אלף יואן (כ-140 אלף דולר), בהתאם לגרסה. הרובוטים מוצעים בתצורות זכר ונקבה, בגובה של עד 183 ס"מ, ומשלבים 88 דרגות חופש לתנועה המדמה גוף אנושי. למרות המראה הריאליסטי והאפשרויות להתאמה אישית, עיתונאים שנכחו באירוע ציינו כי הבעות הפנים עדיין אינן משכנעות לחלוטין, ויכולות השיחה עדיין דורשות שיפור.

הרובוט החדש של UBTech ( צילום: יצרן )

בניגוד לרובוטים ביתיים אחרים, ה-U1 אינו מיועד לניקיון או סיוע פיזי, אלא לליווי רגשי בלבד - תחום שמעורר עניין גובר בשוק הטכנולוגיה. המערכת מבוססת על שבב RK3588 של Rockchip ומודל בינה מלאכותית "רגשית" שפותח באמצעות פלטפורמת Huawei Ascend. לפי החברה, המערכת לומדת ומתפתחת עם המשתמש לאורך זמן, כאשר כל הנתונים נשמרים מקומית ומוצפנים.

102 דיווחים לא הועברו לשירות החשאי בניסיון ההתנקשות יוסי נכטיגל | 03.07.26

הביקוש הראשוני מרשים: מאז פתיחת ההזמנות המוקדמות בתחילת יוני, עם מקדמה של 3,000 יואן, נרשמו למעלה מ-10,000 הזמנות - נתון הגבוה פי עשרה מכלל המכירות של החברה בשנת 2025.

במקביל, UBTech הציגה גם פתרון חדש לשוק התעשייתי - Cruzr Y1, רובוט לוגיסטי על גלגלים המיועד למחסנים ומפעלים. הרובוט כולל יכולת תנועה ב-360 מעלות, זמן עבודה של ארבע שעות וסוללות מתחלפות, המאפשרות פעילות רציפה.