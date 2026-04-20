רובוט אנושי ב-8,150$: פריצת דרך או גימיק?

Unitree Robotics הסינית מבצעת מהלך יוצא דופן בשוק הרובוטיקה: לראשונה, כפי שפורסם בעבר, רובוט דמוי אדם מוצע למכירה גלובלית ישירה לצרכנים דרך פלטפורמת המסחר AliExpress. דגם R1 של החברה מוצע במחיר של כ-8,150 דולר כולל עלויות יבוא, לצד גרסה מוזלת - R1 AIR - בכ-6,800 דולר. המשלוחים צפויים להתחיל בסוף יוני, עם זמינות במדינות כמו ארה"ב, קנדה, יפן, איחוד האמירויות וסינגפור.

ה-R1, שגובהו כ-1.2 מטר ומשקלו כ-29 ק"ג, מוגדר על ידי החברה כ"רובוט ספורטיבי". הוא מסוגל לבצע תרגילים אקרובטיים כמו גלגולים, ריצה במורד והתאוששות מנפילות - יכולות המדגימות שליטה מוטורית מתקדמת יחסית לקטגוריית המחיר. בסין, שם הושק לראשונה ב-2025, מחירו מתחיל בכ-29,900 יואן (כ-4,370 דולר), פער המעיד על עלויות לוגיסטיות ומיסוי בשוק הבינלאומי.

הדגמים השונים מציעים רמות שונות של חופש תנועה: גרסת AIR כוללת 20 דרגות חופש, בעוד הדגם המלא וגרסת R1 EDU מגיעים ל-26, עם תנועה מתקדמת יותר באזור המותן והראש. גרסת EDU מיועדת לפיתוח ומחקר, והיא היחידה המאפשרת התקנת תוכנה מותאמת וגישה מלאה לערכת פיתוח (SDK).

המהלך של Unitree מציב אותה בעמדה ייחודית בשוק שעדיין נשלט על ידי פיתוחים ניסיוניים. פרויקטים כמו Optimus של טסלה טרם קיבלו תג מחיר לצרכן, והרובוט Atlas של Boston Dynamics אינו מוצע למכירה כלל. בכך, Unitree למעשה פותחת קטגוריה חדשה - רובוטים דמויי אדם במחיר "צרכני", גם אם בשלב זה מדובר בעיקר ביישומים ניסיוניים, חינוכיים והדגמתיים.

ההשקה מתרחשת על רקע האצה משמעותית בתעשיית הרובוטיקה הסינית. בסוף מרץ נכנס לפעילות מפעל חדש בעיר פושאן, המסוגל לייצר עד 10,000 רובוטים דמויי אדם בשנה - קצב של יחידה אחת כל כחצי שעה. לפי תחזיות חברת המחקר TrendForce, הייצור בסין צפוי לזנק בכ-94% כבר ב-2026, כאשר Unitree וחברת AgiBot עשויות לשלוט בכ-80% מהשוק המקומי.

במקביל, החברה ממשיכה לדחוף את גבולות הביצועים: דגם H1 שלה הגיע למהירות של 10 מטרים לשנייה בניסוי שפורסם באפריל - נתון שמתקרב למהירות של אצנים מקצועיים. מנכ"ל החברה, וואנג שינגשינג, אף העריך כי הרובוט עשוי לרדת מ-10 שניות בריצת 100 מטר עד אמצע 2026.

לצד ההתקדמות הטכנולוגית, המהלך הגלובלי נתפס גם כהכנה לקראת הנפקה עתידית. בעוד מתחרות מערביות עדיין מתמקדות בפיתוח, Unitree בוחרת להיכנס מוקדם לשוק הצרכני - גם במחיר של מוצר שאינו בשל לחלוטין לשימוש יומיומי.