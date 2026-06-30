בדרך למשרד: סטארטאפ שווייצרי מציג רובוט שמבצע משימות מורכבות

בעוד שתחום הרובוטיקה ההומנואידית חווה גל השקעות חסר תקדים, סטארטאפ שווייצרי צעיר בשם Flexion Robotics מציג פריצת דרך שעשויה לשנות את הדרך שבה אנו תופסים עבודה משרדית. החברה, שהוקמה על ידי חוקרים לשעבר מ-Nvidia, הדגימה לאחרונה רובוט אנושי המסוגל לבצע רצף מורכב של משימות משרדיות באופן אוטונומי כמעט לחלוטין.

בסרטון שפורסם נראה הרובוט מקבל הוראה בשפה טבעית: לאסוף חבילה מחדר דואר תוך שימוש במדרגות, לחזור באמצעות מעלית, לפרוק את התכולה ולהניח אותה במגירה ייעודית. ללא התערבות אנושית, הרובוט מצליח להשלים את כל שלבי המשימה - החל מניווט במרחב, דרך פתיחת דלתות ועד תפעול מערכות בבניין.

מאחורי היכולת הזו עומדת גישה טכנולוגית המשלבת למידה מחיקוי יחד עם למידת חיזוק. הרובוטים מאומנים תחילה בסביבה סימולטיבית, שם הם לומדים מיומנויות בסיסיות באמצעות צפייה בבני אדם, ולאחר מכן משפרים את ביצועיהם באמצעות ניסוי וטעייה. מעל כל אלו פועל מודל בינה מרכזי שמסוגל "לנצח" על המשימות - כלומר לפרק הוראות מורכבות לרצף פעולות קונקרטיות.

מנכ"ל החברה, ניקיטה רודין, מתאר את למידת החיזוק כ"מרכיב הסודי" שמאפשר למערכת להגיע לרמות ביצוע גבוהות במיוחד. לדבריו, השימוש בגישה זו בכל שכבות המערכת הוא מה שמבדיל את Flexion מגישות אחרות בתעשייה, שמסתמכות לעיתים קרובות על שליטה מרחוק או תסריטים קבועים מראש.

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החברה כבר הציגה תוצאות מרשימות בכנס ICRA 2026, שם דיווחה על שיעור הצלחה של מעל 95% ב-300 ניסויים אוטונומיים. במקביל, Flexion השלימה סבב גיוס של 50 מיליון דולר, בהובלת משקיעים בינלאומיים, ומרחיבה את פעילותה גם לארצות הברית.

אך מעבר להדגמה המרשימה, האסטרטגיה של החברה מצביעה על שינוי עמוק יותר: במקום לפתח רובוט ספציפי, Flexion מבקשת להפוך לספקית של "מוח" תוכנתי - פלטפורמה אחידה שתוכל לפעול על מגוון רחב של רובוטים הומנואידיים. אם החזון יתממש, המשמעות היא האצה משמעותית בחדירת רובוטים לשוק העבודה, ללא תלות ביצרן חומרה מסוים.

ההתפתחות הזו מגיעה על רקע השקעות של יותר מ-10 מיליארד דולר בתחום הרובוטיקה ההומנואידית בשנה האחרונה בלבד, ומחדדת את השאלה שכבר אינה תיאורטית: מתי רובוטים יהפכו לעמיתים לעבודה - ולא רק לכלי עזר.