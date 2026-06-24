ליו צ'יאנג-דונג, מייסד ומנכ"ל JD.com – אחת מחברות המסחר המקוון הגדולות בסין – מציב אזהרה חריפה לגבי עתיד שוק העבודה: רובוטים יחליפו את כ-700 אלף שליחי החברה "במוקדם או במאוחר". מדובר בהצהרה שממחישה עד כמה מהפכת האוטומציה כבר אינה תחזית עתידית, אלא תהליך שמתרחש כאן ועכשיו.

הדברים מגיעים זמן קצר בלבד לאחר שליו ניסה להרגיע את עובדיו. בנאום פנימי בסוף מאי התחייב כי החברה "לא תפטר אף עובד קו ראשון שיוחלף על ידי מכונות", והדגיש כי JD.com תעשה כל שביכולתה לשמור על פרנסתם של מאות אלפי עובדים. אולם כעת, כשהטכנולוגיה מתקדמת במהירות, המסר משתנה – והמציאות מורכבת יותר.

כדי להתמודד עם השינוי, JD.com השיקה תוכנית רחבת היקף בשם "Project Nirvana", שנועדה להסב את כוח האדם הקיים לתפקידים טכנולוגיים. במסגרת המהלך, מאות אלפי שליחים נשלחים להכשרות מקצועיות בכ-120 מוסדות לימוד, לצד הקמת עשרות מרכזי הדרכה ברחבי סין. המטרה: להפוך שליחים לטכנאים שיתחזקו את מערכות הרובוטיקה שיחליפו אותם.

ההשקעה של החברה בתחום האוטומציה חסרת תקדים. JD Logistics מתכננת לרכוש כ-3 מיליון רובוטים וכמיליון כלי רכב אוטונומיים, כחלק מאסטרטגיה רחבה של "אינטליגנציה גופנית" – שילוב בין בינה מלאכותית למכונות פיזיות. במקביל, החברה כבר הציגה מערך רובוטים מתקדם, כולל מערכות משלוחים אוטונומיות ורובוטים דמויי אדם, ומגייסת כוח אדם כדי לאסוף נתוני אימון עבורם בסביבות מגוונות – מבתים פרטיים ועד חקלאות וטיפול בקשישים.

אלא שהמהלך של JD.com אינו מתקיים בוואקום. בסין גוברת הדאגה בקרב מקבלי ההחלטות מהשפעת האוטומציה על שוק העבודה, במיוחד במגזרים עתירי כוח אדם כמו שליחויות ולוגיסטיקה. תוכנית ממשלתית חדשה לחמש שנים שפורסמה לאחרונה מדגישה את הצורך ביצירת "שיתופי פעולה חדשניים בין אדם למכונה" – ניסיון לאזן בין שאיפת המדינה להוביל בתחום הרובוטיקה לבין הצורך לשמור על יציבות תעסוקתית.

ליו עצמו כבר התריע בעבר על העתיד הזה. עוד ב-2018 אמר כי תעשיית הלוגיסטיקה כולה תופעל יום אחד על ידי בינה מלאכותית ורובוטים. אלא שכיום, בניגוד לעבר, הטכנולוגיה כבר הדביקה את החזון – והמשמעות היא שמאות אלפי עובדים ניצבים בפני שינוי דרמטי במקצוע שלהם.

האתגר הגדול כעת אינו טכנולוגי בלבד, אלא חברתי: כיצד משלבים אוטומציה בקנה מידה עצום מבלי לפגוע במיליוני עובדים. עבור JD.com – ועבור סין כולה – זו עשויה להיות אחת הסוגיות המרכזיות של העשור הקרוב.