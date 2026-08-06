השופט קבע: סרטון ה-AI של איינזקוט יוסר מהרשת - והפיצוי שנקבע

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, קיבל את עתירת מפלגת הליכוד והורה לרא"ל במילואים גדי איזנקוט ולמפלגתו "ישר לישראל עם איזנקוט" להסיר באופן מיידי מכל חשבונותיהם ברשתות החברתיות סרטון תעמולה שפרסמו. בנוסף, חויבו איזנקוט ומפלגתו בתשלום הוצאות משפט בסך 5,000 שקלים לטובת העותרת.

במרכז ההחלטה עמדה קביעתו של השופט סולברג כי יצירת דמויות של חיילים לובשי מדים באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית מהווה שימוש אסור בנכס בלתי מוחשי של הציבור במסגרת תעמולת בחירות. השופט דחה את טענת המשיבים כי שימוש ב-AI פתוח לכל ולפיכך אינו מהווה ניצול משאב ציבורי, והבהיר כי הדין החל על חיילים ממוחשבים זהה לדין החל על שחקנים בשר ודם הלובשים מדים.

בנימוקיו ציין השופט סולברג כי השימוש הנרחב במדי צה"ל לאורך הסרטון פוגע בתכליות סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה). השופט הדגיש כי "התכלית שעניינה שמירת נכסי הציבור לשימוש הציבור, ולא לפעילות פוליטית – ודאי אינה מתקיימת כאן", ואף הוסיף כי "התכלית של שמירה על הדימוי הא-פוליטי של צה"ל – גם היא נפגעת; הצגה חוזרת של דמויות חיילים במדים בתור רקע למועמד בבחירות שצועד (חזותית) ומרצה את עמדתו (קולית), מקשרת אליו-המועמד את החיילים, את המדים ואת צה"ל כולו".

העתירה הוגשה בעקבות סרטון באורך 2:15 דקות שפרסם איזנקוט ב-10 ביולי 2026, שבו נראה צועד ומציג את משנתו הפוליטית על רקע נופים, סצנות לחימה, טקסים צבאיים ודמויות חיילים שנוצרו באמצעים דיגיטליים. בעוד מפלגת הליכוד טענה כי המכלול מנצל את המעמד הממלכתי של צה"ל, השיבו באי כוחו של איזנקוט כי לא נעשתה הפרה של החוק ואף העלו טענות דיוניות בדבר שיהוי בהגשת העתירה, אך טענות אלו נדחו על ידי יושב ראש הוועדה.