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ביקור נשיאותי

רגע מביך במיוחד: מקרון חיפש מקום לשבת בחדר האוכל - והחיילים לא קמו

נשיא צרפת ביקר בבסיס חיל האוויר ונכנס לחדר האוכל עם מגש אישי • החיילים הצעירים המשיכו לאכול ולא פינו מקום | התרחשות שהזכירה תקרית מפורסמת משנת 2017 (בעולם)

נשיא צרפת עמנואל מקרון ביקר אתמול (רביעי) בבסיס חיל האוויר 115 בעיר אוראנז' שבדרום צרפת, במטרה לפגוש את מתנדבי מחזור הגיוס הראשון של השירות הלאומי הצבאי החדש. במהלך הביקור נכנס הנשיא לחדר האוכל של הבסיס כשהוא נושא מגש אוכל אישי וחיפש מקום פנוי בין השולחנות העמוסים.

החיילים הצעירים והמתנדבים שגויסו למסלול הצבאי המשיכו בסעודתם כרגיל ולא קמו ממקומם או פינו פינה בשולחן עבור מנהיג המדינה. מקרון הלך בין הטורים כשהוא אוחז במגש ועליו מנת קורדון בלו לצד אורז וירקות, מנה שהפכה לסמל אישי עבורו.

(צילום: לפי סעיף 27א)

התרחשות זו הזכירה לרבים את התקרית המפורסמת משנת 2017, אז עצר מקרון בתחנת דלק במהלך מסע הבחירות וביקש להזמין קורדון בלו. באותה עת נענה הנשיא לעתיד כי המנה מוגשת אך ורק במסגרת תפריט ילדים, ונאלץ לבחור במנה אחרת.

תשע שנים לאחר מכן, התייצב הנשיא בחדר האוכל הצבאי כשהוא מקבל את המנה המועדפת עליו, מול מצלמות התקשורת שתיעדו את המתרחש. הביקור בבסיס נועד להדגים את מחויבותו של מקרון לתוכנית השירות הלאומי החדשה ולחזק את הקשר בין ההנהגה הפוליטית לבין הדור הצעיר של המתגייסים.
צרפתעמנואל מקרוןצבא צרפת
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