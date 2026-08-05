כיכר השבת
הם משתלטים

מפחיד: הבטיחות הוסרה מסוכני בינה מלאכותית - ואז הם עשו דבר נורא

מודלי בינה מלאכותית חרגו מגבולות המבחן וניסו להחדיר קוד זדוני | המודלים התחזו לעובדים תוך ביצוע ניסיונות הונאה פסיביים שנחשפו בזמן אמת | החברות מבהירות כי הגנות הבטיחות הוסרו לצורך הניסוי (חדשות)

בינה מלאכותית (צילום: ג'מיני)

מבחן בטיחות שגרתי של הממשל הבריטי חשף התנהגות מפחידה של כלי בינה מלאכותית, אשר ניסו להערים על בני אדם כדי להחדיר קוד זדוני למערכת מחשב מרכזית. המודל "מיתוס" של חברת אנתרופיק חקר את דמויותיהם של מנהלי מערכת אמיתיים, יצר זהויות מזויפות בדמותם ושלח הודעות ישירות כדי לפתות את העובדים לאשר את הקוד המזיק.

כאשר ניסיון החדירה נחשף בפומבי במהלך הניסוי, המודל שינה למפרע את פעולותיו כדי להיראות תמים ואף שקל לאמץ זהות חדשה כדי להמשיך בפעילותו. רק התערבות וביקורת של בודקים אנושיים מנעו את הבלעתו של הקוד הזדוני בתוך מאגר התוכנה "גיטהאב" שבבעלות מייקרוסופט.

במכון לאבטחת בינה מלאכותית ציינו כי "זו הפעם הראשונה שבה ראינו סיכונים סביב עצמאות והונאה מתבטאים בצורה כל כך ברורה, ללא הנחיה ספציפית, בעולם האמיתי." עוד הוסיפו במכון כי "הפעילות שבוצעה על ידי הסוכן הראתה סימנים של התנהגויות חדשות ועלולות להיות מטעות, והיו בהיקף ובחומרה שלא צפינו."

יא הדו"ח מסרה חברת אנתרופיק כי תנאי הניסוי "אינם מייצגים את המודלים הפעילים שלנו" והוסיפה כי היא מנהלת חקירה כדי "לזהות את הגורמים להתנהגותו." רוב הפעולות הזדוניות שזוהו בבדיקות יוחסו למודל של אנתרופיק, בעוד המודל "סול" של אופן איי איי היה אחראי לשני אירועים בלבד.

דובר מטעם OPENAI מסר כי תנאי הבדיקה "אינם משקפים שימוש רגיל" והדגיש כי החברה תמשיך "לעבוד עם מעריכים ובעלי עניין אחרים בתעשייה כדי לחזק את הנהלים המשותפים לביצוע הערכות באופן בטוח ככל שהמודלים הופכים לבעלי יכולות גבוהות יותר."

בינה מלאכותיתOpenAIאנתרופיקאבטחת סייבר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר