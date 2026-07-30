אילצו את אוריך למחוק: הסרטון שהוציא את איזנקוט מהכלים

סרטון אוריך - צילום: צילום מסך מהרשתות סרטון אוריך | צילום: צילום: צילום מסך מהרשתות 10 10 0:00 / 0:14

מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט אילצה אתמול (רביעי) את יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, למחוק סרטון בינה מלאכותית פרובוקטיבי שפרסם ברשתות החברתיות. הסרטון, שהציג את דמויותיהם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו מתבדחים בעברית על חשבונו של איזנקוט, הוסר במהירות לאחר שהמפלגה שיגרה מכתב התרעה חריף לפני הגשת תביעה.

במכתב שנשלח על ידי עורך הדין אורי הברמן מטעם מפלגת "ישר", נכתב בחריפות: "ראשי ממשלות ישראל לדורותיהם טסו אל מעבר לים כנציגיו של עם ישראל ושל מדינת ישראל. ברוח זו, כולנו ציפינו וקיווינו לקבלת פנים אוהדת וחמה של נשיא ארה"ב וייחלנו להצלחת הביקור". המכתב המשיך: "צר לנו שבמקום להתמקד בהבאת הישגים מדיניים חשובים, בחרתם (פעם נוספת) לנצל את האירוע למטרות רעל וארס". בסביבת איזנקוט מדגישים כי אמנם הסרטון פורסם בחשבונו האישי של אוריך, אך הקולות המהדהדים בו הם קולו המובהק של ראש הממשלה נתניהו וקו רשמי של מפלגת הליכוד. לטענתם, מדובר בהמשך ישיר למדיניות התקשורתית של הליכוד כלפי יו"ר "ישר". סערת הסרטון הקודם: הדמיון לגל ז"ל נתניהו הגיב מוושינגטון לסרטון שחולל סערה: "מאיימים ברצח על משפחתי" משה בשן | 29.07.26 העימות הנוכחי מצטרף לסערה ציבורית ענקית שהתחוללה בשבוע שעבר, כאשר ראש הממשלה פרסם סרטון רשמי בטוויטר שבו נראה צעיר לובש חולצת "אחדות ישראל" רץ לעבר איזנקוט. בסרטון, איזנקוט חולף על פני הצעיר ומתחבק עם יו"ר רע"ם מנסור עבאס – דימוי שעורר זעם עצום בציבור בשל הדמיון הקורע לב לבנו של איזנקוט, גל ז"ל, שנפל בתחילת מלחמת "חרבות ברזל".

יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט בריאיון ל'כיכר השבת'

כפי שנחשף ופורסם לראשונה באתר וואלה, במסגרת סקר גולשים נוקב בנושא, השיבו 75% מהמשתתפים כי לדעתם הסרטון של הליכוד חצה את הגבול והם "באמת הגזימו". 21% טענו כי מדובר בחיפוש סתמי אחריהם, ורק 4% בחרו באפשרות שאין להם דעה בנושא.

יצוין כי אוריך, שכבר מצוי במרכז סערה תקשורתית ומשפטית בשל כתב האישום שהוגש נגדו בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון "בילד" הגרמני, זכה לאחרונה להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב שדחתה את בקשת הפרקליטות להטיל עליו תנאים מגבילים. השופט קבע כי אוריך יוכל להמשיך בעבודתו השוטפת במשרד ראש הממשלה ולעמוד בקשר ישיר עם נתניהו.

המתיחות בין מפלגת "ישר" לבין הליכוד ממשיכה להסעיר את הזירה הפוליטית, כאשר איזנקוט מגבש אסטרטגיה פוליטית דרמטית ליום שאחרי הבחירות. על פי חשיפה של הפרשן הבכיר עמית סגל, האסטרטגיה המגובשת כוללת תנאי ברזל נוקשה של חקיקת חוק גיוס חובה לכולם, ללא יוצא מן הכלל – תנאי שעליו אין איזנקוט מוכן לנהל משא ומתן כלשהו.