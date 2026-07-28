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סיוט פוליטי

נאום התוכי: מחוקק חשף את כותב הנאומים שלו

רגע מביך במיוחד בעידן הבינה המלאכותית תועד בפרלמנט הקנדי, כאשר משפט אחד שנאמר בטעות חשף את הדרך שבה נכתב הנאום (חדשות בעולם)

המחוקק הקנדי (צילום: מסך )

השימוש בבינה מלאכותית לכתיבת נאומים, מסמכים ותכנים הפך בשנים האחרונות לתופעה נפוצה, אך מחוקק קנדי גילה בדרך מביכה במיוחד עד כמה קל לחשוף שימוש כזה בטעות.

ביל אוליבר, חבר האספה המחוקקת של ניו ברנזוויק מטעם המפלגה הפרוגרסיבית־שמרנית, נשא נאום בנוגע לסכנות האפשריות שבהקמת משרד להגנת צרכנים.

במהלך הדברים הוא הסביר כי לעיתים אזרחים עלולים לפתח ציפיות גדולות יותר מהסמכויות האמיתיות שיוענקו לאותו גוף.

אלא שאז הגיע הרגע שהפך את הנאום לוויראלי. במקום להקריא רק את הטקסט המוכן, אוליבר אמר בקול:

"הנה גרסה יותר טבעית וזורמת של הקטע הזה, שנשמעת כמו נאום חקיקתי ולא כמו סדרה של נקודות קצרות..."

המחוקק הקנדי בנאומו ההיסטורי
המחוקק הקנדי בנאומו ההיסטורי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המשפט הוא ניסוח אופייני של מודלי שפה גדולים כמו ChatGPT, כאשר הם מציעים למשתמש גרסה משופרת של טקסט קיים.

נראה כי המחוקק הקריא בטעות את ההערה שהבינה המלאכותית הוסיפה כהסבר לעריכה, במקום למחוק אותה ולהשתמש רק בנוסח הסופי.

בזמן אמת האירוע כמעט לא עורר תשומת לב, אך לאחר שהסרטון החל להתפשט ברשתות החברתיות, הגולשים החלו לשתף את הרגע המביך, והוא הגיע גם לתקשורת הקנדית.

אוליבר אינו הפוליטיקאי הראשון שמשתמש בכלי AI לכתיבת נאומים, והוא גם אינו הראשון שנתפס כשהתהליך נחשף. בשנים האחרונות היו מקרים דומים בקרב עורכי דין, אנשי אקדמיה, סופרים ועיתונאים, לאחר שהתגלו טעויות או ניסוחים שהעידו על שימוש בבינה מלאכותית.

קנדהבינה מלאכותיתרץ ברשתבית המחוקקיםChatGPT
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