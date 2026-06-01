מהפכת הבינה הפיזית: הרובוט החדש של אנבידיה

אנבידיה ממשיכה להרחיב את אחיזתה בעולם הבינה המלאכותית – והפעם עם כניסה עמוקה לעולם הרובוטיקה הדמוית-אדם. במהלך כנס GTC טאיפיי חשפה החברה את Isaac GR00T Reference Humanoid Robot, פלטפורמת ייחוס פתוחה לרובוטים הומנואידים, שנועדה להאיץ את פיתוח ה"בינה הפיזית" – תחום השואף להקנות למכונות יכולות תפיסה, תנועה וקבלת החלטות בעולם האמיתי.

הרובוט מבוסס על שלדת Unitree H2 Plus, מתנשא לגובה של כ-1.8 מטרים ושוקל כ-68 קילוגרם, עם 31 דרגות חופש בגוף עצמו. אל אלה מתווספות ידיים רובוטיות מתקדמות בעלות חמש אצבעות, המספקות 44 דרגות חופש נוספות ומאפשרות אחיזה עדינה ומורכבת של חפצים – תכונה קריטית למשימות בעולם האמיתי.

בלב המערכת פועל מחשב Jetson AGX Thor T5000 של אנבידיה, הכולל GPU מבוסס ארכיטקטורת Blackwell, המספק ביצועי AI של עד 2,070 טרה-פלופ (FP4) לצד 128 גיגה-בייט זיכרון מאוחד. שילוב זה מאפשר לרובוט לעבד נתונים בזמן אמת, ללמוד ממשימות ולהגיב לסביבה באופן מתקדם.

לדברי מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, "רובוטים דמויי-אדם יביאו את הבינה הפיזית לתעשיות הגדולות בעולם ויפתחו הזדמנות כלכלית של טריליוני דולרים". הוא הוסיף כי הפלטפורמה החדשה נועדה לאפשר לחוקרים "ליצור פריצות דרך בדרך לבינה כללית בעולם הפיזי".

המערכת אינה מסתכמת בחומרה בלבד. GR00T משתלבת במלוא האקוסיסטם של אנבידיה: החל מכלי Teleop לאיסוף נתוני הדגמה אנושיים, דרך סביבות סימולציה כמו Isaac Sim ו-Isaac Lab לאימון מודלים, ועד Isaac ROS לפריסה בפועל. בנוסף, החברה מציעה מודלי יסוד פתוחים המיועדים ללמידה רב-משימתית והתנהגות מורכבת.

היוזמה כבר זוכה לאימוץ מצד מוסדות מובילים, בהם Stanford Robotics Center, המעבדה לרובוטיקה של ETH ציריך, מכון Ai2 והמעבדה לרובוטיקה מתקדמת של אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו. חוקרים מציינים כי פלטפורמה פתוחה מסוג זה עשויה להאיץ משמעותית שיתופי פעולה והתקדמות מדעית בתחום.

הזמינות המסחרית של הרובוט מתוכננת לסוף שנת 2026 דרך חברת Unitree, כאשר אנבידיה צפויה להרחיב את התמיכה גם לדגמים קטנים יותר, כמו Unitree G1. בנוסף, החברה הודיעה כי כלים ותשתיות יופצו בקרוב גם דרך GitHub ו-Hugging Face, במטרה להנגיש את הפלטפורמה לקהילת המחקר הרחבה.