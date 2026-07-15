סוף לתעלומה: חידה מסתורית שצצה על בניין נפתרה אחרי 3 שנים 

חידה מסתורית שהוצגה במשך כשלוש שנים על גג מטה חברת אדובי בסן חוזה שבקליפורניה נפתרה סוף סוף על ידי מהנדס התוכנה בריאן וינסנט.

החידה, שנקראת "San Jose Semaphore" ועוצבה על ידי האמן בן רובין, כללה אנימציה מחזורית של ארבעה עיגולים שהופיעו בתצורות שונות על גג הבניין מאז מאי 2023. לאחר ניתוח ממושך של הדפוסים, גילה וינסנט כי מדובר בקוד המייצג את צבעי הפיקסלים של תמונה דיגיטלית – ורד בודד מתוך ציור מפורסם של הצייר האיטלקי סנדרו בוטיצ'לי.

וינסנט אמר לאחר פתרון החידה: "אני חושב שרמת הקושי של החידה כמעט מושלמת. מצד אחד היא נראית פשוטה, אבל מצד שני נדרשים הרבה עבודה ומאמץ, והיא עמדה במשך שנים עד שמישהו הצליח לפתור אותה".

מדובר בחידה השלישית בסדרת "San Jose Semaphore". החידה הראשונה הסתירה את הטקסט המלא של הספר "The Crying of Lot 49" מאת תומאס פינצ'ון, ואילו השנייה הכילה קובץ שמע שבו נשמע האסטרונאוט ניל ארמסטרונג אומר: "זהו צעד קטן לאדם, זינוק ענק לאנושות".

באדובי הודיעו כי בקרוב תוצב חידה חדשה על גג הבניין, והאדם הראשון שיצליח לפתור אותה יזכה במנוי חינם לשנתיים לשירות Adobe Creative Cloud, תוכנה המעניקה מגוון אפשרויות ליצירה ועיצוב.