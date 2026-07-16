המהפכה שתציל מיליונים: הכירו את ה"צייד" שמחסל יתושים

קטלני - הרחפן שמחסל יתושים ( צילום: מסך )

אחד ממטרדי הקיץ הוא ללא ספק היתוש (היתושה אם אתם דווקא מתעקשים) היתושים נחשבים לבעלי החיים הקטלניים ביותר בעולם, האחראים להפצת מחלות קשות כמו מלריה, זיקה ודנגי. אך גם ובעיקר לזמזום טורדני שבסיומו אנו נעקצים.

אך פיתוח טכנולוגי חדש של חברת הסטארט-אפ Tornyol עשוי לשנות את פני המערכה. לראשונה בהיסטוריה ההנדסית, רחפן מיקרו מבוסס בינה מלאכותית, שגודלו אינו עולה על כף יד ומשקלו 40 גרם בלבד, הצליח לצוד ולחסל יתושים באוויר ללא התערבות ידנית של מפעיל. בניגוד לרחפנים רגילים המסתמכים על מצלמות, ה"צייד" של Tornyol משתמש בסונאר אולטרסוני, בדומה לחיישני חניה ברכב. המערכת מצוידת במיקרופונים זעירים ותוכנה חכמה שמנתחת את תדר תנועות הכנפיים של החרק. הטכנולוגיה הזו מאפשרת לרחפן לזהות ספציפית יתושים, להבדיל אותם מחרקים מועילים, ואולי אף להבחין בין מיני יתושים שונים ובין זכרים לנקבות.

קטלני - הרחפן שמחסל יתושים - צילום: יצרן קטלני - הרחפן שמחסל יתושים | צילום: צילום: יצרן 10 10 0:00 / 0:18

החברה שואפת להקים רשתות של רחפנים אוטונומיים שיפעלו מתחנות עגינה קטנות בגינות ציבוריות ובשכונות מגורים. הרחפנים יפטרלו באזור, יזהו את זמזום היתושים, ינטרלו אותם במעוף ויחזרו עצמאית לטעינה כשצריך.

לפי הערכות החברה, כעשרה רחפנים כאלו יוכלו להגן על שטח של קילומטר רבוע שלם, בעלות נמוכה משמעותית משיטות ההדברה הקיימות.