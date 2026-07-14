בינה מלאכותית? תמונה אחת של סנאטור שהתמוטט הסעירה את הרשת

עיתון ה'וושינגטון פוסט' הפריך את השמועות ברשת שלפיהן תמונת "אות החיים" שפרסמה לשכתו של הסנאטור האמריקני מיץ' מקונל נוצרה באמצעות בינה מלאכותית, וקבע כי מדובר בתמונה אמיתית שצולמה ביום ראשון.

הבדיקה בוצעה לאחר שגולשים רבים העלו ספקות לגבי אמינות התמונה, שפורסמה על רקע היעדרותו הממושכת של מקונל מהציבור בעקבות אשפוזו בחודש שעבר. העיתון בחן את נתוני המטא-דאטה של קובץ התמונה שהתקבל מלשכתו של מקונל, וכן התייעץ עם מומחה לזיהוי זיופים דיגיטליים.

לדברי פרופ' האני פאריד, מומחה לפורנזיקה דיגיטלית מאוניברסיטת קליפורניה, לא נמצאו סימנים המעידים שהתמונה נוצרה באמצעות בינה מלאכותית. הוא ציין כי התאורה בתמונה נראית טבעית, וכי לא אותרו עיוותים חריגים בפניו של מקונל או של רעייתו, איליין צ'או.

בתמונה שפורסמה נראה מקונל יושב לצד רעייתו כשהוא מחזיק עותק של מדור הספורט של ה"וושינגטון פוסט". העיתון אימת כי מדובר במהדורת 12 ביולי.

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הספקולציות סביב מצבו הבריאותי של מקונל התגברו מאז אושפז ב-14 ביוני לאחר שהתמוטט. בהודעה שפרסמה לשכתו הוא הדגיש כי לא עבר התקף לב, לא לקה בשבץ, ולא נמצאו אצלו גידולים או דימומים. לדבריו, הוא נפל ואיבד את הכרתו לזמן קצר מסיבה שעדיין אינה ברורה לצוות הרפואי, ובהמשך אובחן גם עם דלקת ריאות קלה והועבר לשיקום.

עוד נמסר כי תסמונת הפוסט-פוליו שממנה הוא סובל מאז שחלה בפוליו בגיל שנתיים הייתה ככל הנראה גורם משמעותי לנפילתו.