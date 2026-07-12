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זינק מתוך החבילה: סנאי מופרע גרם למהומת ענק במשרד  

סנאי קפץ מחבילה במשרדי Meta בבנגקוק, שרט עובד והחל להתרוצץ במבנה | העובדים יצרו בתגובה סרטון AI עם "נהלים להתמודדות עם סנאים" (מעניין)

אילוסטרציה, למצולם אין קשר לכתבה (צילום: ב"מ)

רגעים של בלבול ובהלה נרשמו במשרדי Meta בבנגקוק, לאחר שסנאי יצא במפתיע מתוך חבילה שנמסרה למשרדי החברה והחל להתרוצץ ברחבי המבנה.

על פי דיווח שפורסם ב-Wired, הסנאי הסתתר בתוך החבילה, וכאשר זו נפתחה הוא נמלט והחל לרוץ במסדרונות המשרד.

במהלך ניסיונות הלכידה, הסנאי שרט עובד ניקיון וגרם לו לפציעה קלה, לפני שלבסוף הצליחו העובדים להשתלט עליו ולהרחיקו מהמקום.

האירוע עורר לא מעט הומור בקרב עובדי החברה. כתב ה'ניו יורק טיימס' מייק אייזק סיפר כי אחד העובדים אף יצר סרטון בינה מלאכותית המדמה סרטון הדרכה של מחלקת משאבי האנוש, עם "נהלים להתמודדות עם סנאים במשרד".

נכון לעכשיו, לא ברור כיצד הגיע הסנאי אל תוך החבילה או מדוע היא נשלחה למשרדי מטא בבנגקוק. החברה טרם פרסמה תגובה רשמית על התקרית.

תאילנדבינה מלאכותיתבעלי חייםהומורסנאים

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