כבש את המגרש: הרובוט שנכנס להיסטוריה במונדיאל 2026

ברגע יוצא דופן ששילב בין ספורט, טכנולוגיה ועתידנות, הצליח רובוט ההומנואיד "אטלס" של יונדאי לגנוב את ההצגה במהלך מונדיאל 2026. לעיני עשרות אלפי צופים באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי ומיליוני צופים ברחבי העולם, צעד אטלס אל כר הדשא והגיש את כדור המשחק לשופט איסמעיל אלפתיח – רגע שהוגדר כאבן דרך בשילוב רובוטים באירועי ספורט חיים.

המהלך אינו מקרי: מדובר בשיאו של קמפיין שיווקי רחב היקף של יונדאי, שנועד למצב את החברה כמובילה עולמית בתחום הרובוטיקה. עוד לפני הטורניר, פרסמה החברה סדרת סרטונים בשם "School of Football", בהם נראה אטלס לומד תנועות כדורגל מורכבות באמצעות ניתוח וידאו של משחקים אמיתיים. הסרטונים זכו לעשרות מיליוני צפיות והציגו יכולות מתקדמות של איזון, קואורדינציה ותנועה.

למרות שהפעלת הרובוט מתחילה בפקודה אנושית, עיקר הפעולה מתבצע באופן אוטונומי – מערכת השליטה הפנימית של אטלס אחראית על שיווי המשקל, התנועה והתאוששות מנפילות. הרובוט, המתנשא לגובה של כ-1.5 מטרים וכולל 56 דרגות חופש, נחשב לאחד המתקדמים מסוגו בעולם.

אך אטלס לא היה היחיד בזירה: יונדאי שילבה גם ארבעה רובוטים מסוג "Spot" למשימות אבטחה באצטדיון ובמרכז השידורים הבינלאומי. המהלך כולו משתלב באסטרטגיה רחבה יותר של החברה, לאחר רכישת בוסטון דיינמיקס ב-2021, במטרה להטמיע עשרות אלפי רובוטים במפעליה עד סוף העשור.

מעבר לפן הטכנולוגי, האירוע שימש כהצהרה: העתיד כבר כאן, והוא לא רק חשמלי – הוא גם רובוטי.