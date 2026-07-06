'הגנו על התואר': הרובוטים דמויי אדם שכבשו את מגרש הכדורגל

שבוע יוצא דופן לעולם הרובוטיקה נרשם באינצ’און, דרום קוריאה, כאשר תחרות RoboCup 2026 סיפקה שורה של הישגים היסטוריים בתחום הרובוטים דמויי האדם. במוקד: זכייתה החוזרת של קבוצת Hephaestus מאוניברסיטת טסינגחואה הסינית, שהצליחה להגן על תוארה בקטגוריית הרובוטים הבוגרים (Large Division), לאחר ניצחון בגמר על קבוצת CAU Mountain & Sea מאוניברסיטת החקלאות של סין.

הניצחון מגיע שנה בלבד לאחר שהקבוצה הסינית עשתה היסטוריה בברזיל, כשהפכה לראשונה מסין שזוכה בתחרות היוקרתית - הישג שמסמן מגמה ברורה של עליית כוח סינית בתחום הרובוטיקה המתקדמת.

במהלך התחרות הנוכחית, הפגינה Hephaestus עליונות ברורה, עם ניצחונות חד-צדדיים בשלבי הדירוג, כולל תוצאה מרשימה של 8:0 ברבע הגמר. הקבוצה התבססה על פלטפורמת T1 של חברת Booster Robotics - חברה סינית שהפכה לשחקן מרכזי בתחרות, כאשר רוב הקבוצות הבכירות משתמשות במערכותיה.

אך לא רק הזכייה עמדה במרכז תשומת הלב. לראשונה בתולדות RoboCup, התקיים משחק מלא של 11 נגד 11 בין רובוטים דמויי אדם בגודל מלא, על מגרש תקני. במשחק, שנערך בין הקבוצות הגרמניות B-Human ו-HTWK Robots, ניצחה B-Human בתוצאה 4:0 - הישג המלמד גם הוא על ההתקדמות המשמעותית ביכולות התיאום, התנועה והבינה המלאכותית של הרובוטים.

ממלכה בקריסה? תיעוד מזעזע מבריטניה שוטרים הוכו באלה של עצמם דני שפיץ | 11:09

התחרות השנה משכה קבוצות מ-45 מדינות והציגה לראשונה מבנה אחוד לליגת הרובוטים הדמויי אדם, הכולל שלוש קטגוריות: קטנה, בינונית וגדולה. גם כאן בלטה הדומיננטיות של פלטפורמות סיניות, כאשר לצד הקבוצות המקומיות, גם נבחרות מגרמניה ומארצות הברית אימצו את הטכנולוגיה של Booster Robotics.

נשיא פדרציית RoboCup, אובו ויסר, ציין בטקס הפתיחה כי התחרות ממשיכה להוות מנוע מרכזי לחדשנות טכנולוגית עולמית. לדבריו, היעד השאפתני - הצבת נבחרת רובוטים אוטונומיים שתנצח את אלופת העולם בכדורגל עד שנת 2050 - נראה כיום מציאותי יותר מאי פעם.