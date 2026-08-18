נקמת העובדים: טרנד חדש מתעלל בבוסים קשוחים באמצעות AI

טרנד חדש ומשעשע תופס תאוצה בקרב צעירים בסין: עובדים שמתוסכלים מהבוסים שלהם משתמשים בבינה מלאכותית כדי להפוך אותם ל"חיות מחמד" וירטואליות על מסך המחשב, שעליהן הם יכולים לפרוק מעט מהעצבים שהצטברו במהלך יום העבודה.

המשתמשים מעלים תמונה של הבוס למערכת AI ויוצרים ממנה דמות מונפשת ואינטראקטיבית. לאחר מכן אפשר לתכנת אותה לבצע פעולות שונות ומשפילות למדי, כמו להשתחוות, להגיש תה, לכרוע ברך ולהתנצל או להתרוצץ על המסך. אחרים גורמים לדמות הבוס להכריז "אין יותר שעות נוספות" או להבטיח "קידום והעלאה בשכר".

בתחילת אוגוסט הדגים אחד המשתמשים את האפשרות באמצעות דמות וירטואלית של המיליארדר אילון מאסק, שניתן היה לגרום לה להשתחוות, להגיש תה ואפילו להכות את עצמה. לפי ה"סאות' צ'יינה מורנינג פוסט", מי שאינו יודע ליצור בעצמו דמות כזאת יכול להזמין את השירות מאחרים, במחירים שמתחילים בכחמישה שקלים בלבד.

"הבוס שלי הלחיץ אותי בבוקר, אז אחר הצהריים החזרתי לו דרך הדמות שלו על שולחן העבודה", התבדח אחד המשתמשים. אחר סיכם את הרעיון שמאחורי הטרנד: "אולי אנחנו לא מעזים להפוך את השולחן ולהתפטר, אבל לפחות אנחנו יכולים ללחוץ על העכבר ולהחזיר מלחמה".

הטרנד אינו מוגבל דווקא לבוסים. משתמשים יוצרים גם דמויות של אנשים שאינם מחבבים, חברים ובני זוג, ואחרים משתמשים בטכנולוגיה למטרה רגשית יותר – יצירת דמויות וירטואליות של חיות מחמד שמתו, כדי לשמר את זכרן על מסך המחשב.